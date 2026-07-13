Kapolri Silaturahmi ke Panglima TNI-Kepala Staf Angkatan, Sinergi untuk Jaga NKRI

JawaPos.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersilaturahmi dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Staf Angkatan dan sejumlah pejabat utama Mabes TNI di Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (13/7).

Hal ini dilakukan untuk memperkuat sinergisitas dan soliditas dua Lembaga, dalam hal ini Polri dan TNI.

Dalam silaturahmi kali ini, hadir pula Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana Muhammad Ali, KSAU Marsekal Mohamad Tonny Harjono dan Kasum TNI Letjen Richard T.H. Tampubolon.

Sementara, Sigit didampingi sejumlah pejabat utama Mabes Polri dalam silaturahmi kali ini.

Sigit menjelaskan, silaturahmi ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya agar TNI dan Polri terus memperkuat sinergisitas dan soliditias.

Mengingat, kata Sigit, TNI dan Polri merupakan pilar utama penjaga kedaulatan Bangsa Indonesia.

"Ini adalah kunci utama agar negara kita sebagaimana apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden, terus bisa menjalankan program-program kebijakan dari Bapak Presiden. Dan itu semuanya bisa berjalan kalau TNI dan Polri solid," kata Sigit usai pertemuan.

Sigit menekankan bahwa silaturahmi antarlembaga adalah bagian dari upaya untuk menjaga soliditas. Apalagi, menurut Sigit, banyak pihak yang punya kepentingan untuk memecah belah TNI dan Polri.

"Kami bersama para Pejabat Utama dalam hal ini akan terus meningkatkan sinergitas, soliditas dengan TNI. Dan tentunya terkait dengan hal-hal yang mungkin harus dibicarakan, harus dikomunikasikan karena ada hal-hal yang mungkin berusaha untuk memecah belah TNI-Polri, silakan untuk bisa langsung berkomunikasi dengan seluruh pejabat utama yang ada, kami terbuka untuk itu," ujar Sigit.