Syahrul Yunizar
Kamis, 14 Mei 2026 | 18.02 WIB

Jadi Provinsi Pertama di Indonesia, Wamenhan Tetapkan 500 ASN Sulsel Sebagai Komcad

Ratusan Komcad ASN Provinsi Sulsel unjuk kemampuan di hadapan Wamenhan Donny Ermawan Taufanto. (Kemhan)

JawaPos.com - Sebanyak 500 Aparatur Sipil Negara (AS) di Sulawesi Selatan (Sulsel) resmi menjadi Komponen Cadangan (Komcad). Melalui Upacara Penetapan di Makassar pada Rabu (13/5), ratusan ASN itu ditetapkan oleh Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto.

Menurut Donny, upacara penetapan ratusan ASN tersebut menjadi Komcad merupakan momentum strategis dalam memperkuat sistem pertahanan negara yang bersifat semesta. Itu dilakukan lewat keterlibatan aktif seluruh komponen bangsa, khususnya ASN daerah, dalam mendukung kesiapsiagaan nasional. 

”Pembentukan Komcad merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara,” kata Donny dalam keterangan resmi pada Kamis (14/5). 

Program itu bertujuan memperkuat Komponen Utama pertahanan negara melalui integrasi kekuatan militer dan nirmiliter. Selain itu, pembentukan Komcad juga untuk membangun sumber daya manusia yang disiplin, tangguh, berintegritas, dan siap menghadapi berbagai tantangan strategis. 

”Menhan menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atas komitmen dan sinergi nyata dalam mendukung pembentukan Komcad,” ujarnya. 

Menurut Donny, dukungan tersebut adalah contoh positif kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam memperkokoh fondasi pertahanan nasional. Kepada para ASN yang ditetapkan sebagai Komcad, dia berpesan agar senantiasa menjunjung tinggi loyalitas kepada NKRI. 

”Memperkuat disiplin, menjaga kesiapan, serta menjadi teladan semangat bela negara di lingkungan kerja dan masyarakat,” ucap dia. 

Upacara Penetapan Komcad ASN tersebut kemudian dilanjutkan dengan pemberian apresiasi oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman kepada siswa terbaik Komcad ASN Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026. Penghargaan tersebut menjadi bentuk pengakuan atas dedikasi, prestasi, dan semangat bela negara.

Selain itu turut ditampilkan pertunjukan demonstrasi kemampuan, disiplin, dan hasil pembinaan para ASN Komcad sebagai wujud kesiapan mereka dalam mendukung sistem pertahanan negara. Kegiatan tersebut ditutup dengan penghormatan dan defile pasukan Komcad.

Editor: Sabik Aji Taufan
