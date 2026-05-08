Pesan KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dalam Peringatan HUT ke-80 Persit KCK

JawaPos.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyampaikan sejumlah pesan dalam peringatan HUT ke-80 Persit KCK pada Kamis (7/5). Menurut dia, peran Persit dalam pelaksanaan tugas para prajurit TNI AD sangat krusial.

Hal itu disampaikan oleh Maruli saat menyampaikan sambutan dalam acara pembukaan di Balai Kartini, Jakarta Selatan (Jaksel). Dikutip dari keterangan resmi Dinas Penerangan TNI AD (Dispenad) hari ini (8/5), Maruli menyampaikan bahwa Persit KCK adalah organisasi strategis bagi instansinya.

Menurut Maruli, secara historis organisasi Persit KCK dibentuk sebagai wadah perjuangan dan pengabdian para istri prajurit dalam mendukung pelaksanaan tugas TNI AD. Dari masa ke masa, Persit terus menunjukkan kiprah yang luar biasa dalam berbagai babak sejarah Angkatan Darat.

”Sejak awal kelahirannya, Persit Kartika Chandra Kirana hadir bukan hanya sebagai organisasi pendamping, tetapi sebagai bagian penting dari kekuatan moral dan sosial yang turut menopang keberhasilan tugas para prajurit di medan pengabdian,” ucap Maruli.

Orang nomor satu di TNI AD itu menyatakan bahwa Persit KCK telah menghadirkan berbagai program positif dan kreatif di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, maupun kesejahteraan. Berbagai kegiatan tersebut tidak hanya memberi manfaat bagi anggota Persit dan keluarga prajurit, melainkan juga masyarakat luas.

”Semangat berkarya inilah yang harus terus digelorakan, diperkuat, dan dikembangkan sesuai dengan dinamika zaman,” pesan Jenderal Maruli.

Maruli menyampaikan bahwa nilai-nilai luhur yang diwariskan para pendahulu Persit KCK harus terus menjadi pedoman dalam menjalankan organisasi dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Sehingga Persit bisa terus berperan dan memberi sumbangsih kepada semua pihak.

”Nilai-nilai luhur ini harus terus menjadi landasan bagi setiap anggota Persit Kartika Chandra Kirana dalam berkarya, berorganisasi, dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan TNI AD,” ujarnya.

Dalam keterangan yang sama, Ketua Umum (Ketum) Persit KCK Uli Simanjuntak menyampaikan pesan-pesan mendalam tentang keberadaan istri prajurit yang bukan hanya sebagai pendamping suami, melainkan juga memiliki peran strategis dalam mendukung tugas-tugas suami dan keluarga.