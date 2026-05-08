Pesan KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dalam Peringatan HUT ke-80 Persit KCK

KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak saat memberikan sambutan dalam acara Peringatan HUT ke-80 Persit KCK di Balai Kartini, Jaksel. (TNI AD)
JawaPos.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyampaikan sejumlah pesan dalam peringatan HUT ke-80 Persit KCK pada Kamis (7/5). Menurut dia, peran Persit dalam pelaksanaan tugas para prajurit TNI AD sangat krusial.
Hal itu disampaikan oleh Maruli saat menyampaikan sambutan dalam acara pembukaan di Balai Kartini, Jakarta Selatan (Jaksel). Dikutip dari keterangan resmi Dinas Penerangan TNI AD (Dispenad) hari ini (8/5), Maruli menyampaikan bahwa Persit KCK adalah organisasi strategis bagi instansinya.
Menurut Maruli, secara historis organisasi Persit KCK dibentuk sebagai wadah perjuangan dan pengabdian para istri prajurit dalam mendukung pelaksanaan tugas TNI AD. Dari masa ke masa, Persit terus menunjukkan kiprah yang luar biasa dalam berbagai babak sejarah Angkatan Darat.
Baca Juga:Bobs, Nonton di Rumah Aja Ya! Achmad Jufriyanto Ajak Bobotoh Nobar Persib Bandung vs Persija Jakarta
”Sejak awal kelahirannya, Persit Kartika Chandra Kirana hadir bukan hanya sebagai organisasi pendamping, tetapi sebagai bagian penting dari kekuatan moral dan sosial yang turut menopang keberhasilan tugas para prajurit di medan pengabdian,” ucap Maruli.
Orang nomor satu di TNI AD itu menyatakan bahwa Persit KCK telah menghadirkan berbagai program positif dan kreatif di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, maupun kesejahteraan. Berbagai kegiatan tersebut tidak hanya memberi manfaat bagi anggota Persit dan keluarga prajurit, melainkan juga masyarakat luas.
”Semangat berkarya inilah yang harus terus digelorakan, diperkuat, dan dikembangkan sesuai dengan dinamika zaman,” pesan Jenderal Maruli.
Maruli menyampaikan bahwa nilai-nilai luhur yang diwariskan para pendahulu Persit KCK harus terus menjadi pedoman dalam menjalankan organisasi dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Sehingga Persit bisa terus berperan dan memberi sumbangsih kepada semua pihak.
Baca Juga:Tambang Belum Dibuka Tapi Truk FAW Kembali Telan Korban di Parung Panjang, Netizen: Tutup Permanen KDM!
”Nilai-nilai luhur ini harus terus menjadi landasan bagi setiap anggota Persit Kartika Chandra Kirana dalam berkarya, berorganisasi, dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan TNI AD,” ujarnya.
Dalam keterangan yang sama, Ketua Umum (Ketum) Persit KCK Uli Simanjuntak menyampaikan pesan-pesan mendalam tentang keberadaan istri prajurit yang bukan hanya sebagai pendamping suami, melainkan juga memiliki peran strategis dalam mendukung tugas-tugas suami dan keluarga.
”Selama 8 dekade, Persit hadir bukan hanya sebagai organisasi tetapi juga rumah bagi perempuan-perempuan kuat yang memilih untuk mencintai seorang prajurit dan memilih jalan hidupnya tidak selalu indah. Satu hal yang tidak berubah adalah keteguhan hati seorang istri tentara,” ucap Uli.
Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!
7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik
12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau