Pembukaan HUT ke-80 Perist KCK, Istri Wapres Gibran Hadir Langsung di Balai Kartini Jakarta Selatan

JawaPos.com - Persit KCK memperingati HUT ke-80 pada Kamis (7/5). Dalam pembukaan acara yang berlangsung di Balai Kartini, Jakarta Selatan (Jaksel) tersebut, Istri Wakil Presiden (Wapres) Selvi Gibran Rakabuming Raka hadir secara langsung.

Bersama Ketua Umum (Ketum) Persit KCK Uli Simanjuntak, Selvi menyaksikan helatan acara bertajuk Persit Bisa tersebut. Dikutip dari keterangan resmi Dinas Penerangan TNI AD (Dispenad) pada Jumat (8/5), kegiatan itu menjadi momen penting bagi Persit KCK.

”Persit bukan hanya mendampingi prajurit dalam kehidupan keluarga, tetapi juga menjadi kekuatan moral yang ikut menjaga semangat pengabdian. Dengan tema Persit Bisa, kami ingin menegaskan bahwa perempuan Persit mampu beradaptasi, berkarya, dan memberikan manfaat bagi sesama,” kata Uli.

Rangkaian acara tersebut diawali dengan agenda seremoni pembukaan. Kemudian dilanjutkan dengan penayangan video tematik yang menggambarkan kiprah Persit dalam mendukung program TNI AD, memperkuat ketahanan keluarga prajurit, serta berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat.

Tidak hanya itu, acara tersebut turut dimeriahkan oleh penyanyi kondang Joy Tobing. Dia tampil dengan membawakan lagu-lagu nasional dan lagu berjudul Persit Bisa. Dalam agenda tersebut, Selvi mendapat kepercayaan untuk membuka secara langsung acara akbar Persit KCK itu.

Prosesi simbolis pemukulan gong menjadi penanda dimulainya kegiatan Persit Bisa di Balai Kartini. Momen tersebut tidak hanya menghadirkan kesan seremonial, tetapi juga menjadi simbol semangat Persit untuk terus bergerak, berkarya, dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Dalam event pembukaan HUT ke-80 Persit KCK tersebut, turut dihadirkan kekayaan budaya Nusantara sebagai bagian dari identitas bangsa. Nuansa budaya terasa sejak awal kegiatan. Itu sekaligus menegaskan bahwa Persit tidak hanya menjadi organisasi pendamping prajurit, tetapi juga berperan aktif menjaga warisan budaya.

Karena itu, kegiatan tersebut juga dimeriahkan dengan fashion show Sulam Peniti Padang dari Persit Daerah XX/Tuanku Imam Bonjol melalui koleksi bertajuk Simpulan Harmoni. Peragaan busana tersebut menampilkan keindahan kain tradisional Indonesia sekaligus menjadi ruang ekspresi kreativitas.