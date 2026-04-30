Terbang Solo Pesawat Tempur Rafale, Penerbang TNI AU Pastikan Kesiapan Operasi Alutsista Baru

JawaPos.com - Sebanyak empat penerbang tempur TNI AU berhasil melakukan terbang solo menggunakan pesawat tempur Rafale. Mereka terdiri atas Letkol Pnb Oliv Rizando, Letkol Pnb Rakhmanto Jati, Mayor Pnb Reza Yori, dan Mayor Pnb Andy Paulus.

Keempat penerbang tempur itu melaksanakan terbang solo di Skadron Udara 12 Pangkalan Udara (Lanud) TNI AU Roesmin Nurjadin, Pekanbaru. Atas keberhasilan tersebut, Komandan Lanud TNI AU Roesmin Nurjadin Marsekal Pertama TNI Abdul Haris memimpin langsung tradisi penyiraman air kembang.

”Tradisi terbang solo tidak hanya bersifat seremoni, tetapi juga mencerminkan kematangan, kepercayaan diri, serta kesiapan penerbang dalam menjalankan tugas operasi udara,” kata dia dalam keterangan resmi TNI AU dikutip pada Kamis (30/4).

Menurut Abdul Haris, tradisi tersebut merupakan penanda kesiapan penerbang tempur TNI AU dalam mengemban tugas di garda depan pertahanan udara Indonesia. Dalam keterangan yang sama, dia mengingatkan agar seluruh penerbang tempur di Lanud TNI AU Roesmin Nurjadi mengikuti perkembangan teknologi.

”Perkembangan teknologi peperangan udara yang semakin terintegrasi dengan sistem digital, sensor canggih, serta konsep network-centric warfare,” ujarnya.

Dengan perkembangan tersebut, para penerbang tempur TNI AU dituntut lebih tinggi. Mereka tidak hanya wajib mahir mengendalikan pesawat, melainkan juga harus mampu beradaptasi dengan sistem teknologi modern berbasis jaringan yang digunakan saat ini.

Selain itu, Abdul Haris memberikan apresiasi kepada para penerbang dan seluruh unsur pendukung, termasuk instruktur dan teknisi, atas dedikasi dan kerja keras dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan terbang solo menggunakan pesawat tempur Rafale tersebut.