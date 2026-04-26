Rian Alfianto
Senin, 27 April 2026 | 04.08 WIB

Pesawat Tempur Tua Iran F-5 Disebut Berhasil Tembus Pertahanan Udara AS, Kerusakan Militer Capai Rp 80 Triliun

Ilustrasi pesawat tempur F-5 Iran. (Aznews TV).

JawaPos.com - Laporan terbaru memicu tanda tanya besar soal efektivitas pertahanan udara Amerika Serikat (AS) di Timur Tengah, setelah muncul klaim bahwa pesawat tempur lawas milik Iran berhasil menembus sistem pertahanan dan menyerang pangkalan militer AS.

Dalam laporan yang dirilis NBC News, disebutkan bahwa sebuah jet tempur F-5 milik Iran diduga berhasil membombardir Camp Buehring di Kuwait, sebuah pangkalan yang selama ini dikenal memiliki sistem pertahanan udara berlapis. 

Jika benar, insiden ini menjadi salah satu pelanggaran paling signifikan terhadap instalasi militer AS dalam beberapa tahun terakhir.

Laporan tersebut mengutip analisis dari American Enterprise Institute (AEI), serta wawancara dengan sejumlah pejabat AS dan staf Kongres.

Temuan ini sekaligus memicu pertanyaan baru mengenai sejauh mana pemerintah AS mengungkap dampak sebenarnya dari serangan balasan Iran.

Iran dilaporkan menyerang lebih dari 100 target di 11 pangkalan militer AS yang tersebar di kawasan Timur Tengah, termasuk di Arab Saudi, Qatar, dan Kuwait.

Dua pejabat yang dikutip menyebut insiden F-5 sebagai 'pertama kalinya dalam beberapa tahun pesawat tempur musuh berhasil menyerang pangkalan militer Amerika'.

Klaim ini kontras dengan pernyataan Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, yang sebelumnya menegaskan bahwa sistem pertahanan Amerika mampu mencegat hampir semua serangan Iran. Ia bahkan menyatakan, “Hampir tidak ada yang bisa mereka lakukan secara militer terhadap kami.”

AEI memperkirakan total kerusakan akibat serangan Iran melampaui EUR 3,7 miliar atau sekitar USD 5 miliar (setara lebih dari Rp 80 triliun). Selain kerugian material, Pentagon mencatat 13 personel tewas dan hampir 400 lainnya terluka.

Namun, laporan ini menyoroti kemungkinan bahwa angka sebenarnya bisa lebih besar. Beberapa rudal Iran disebut berhasil menembus sistem pertahanan udara AS dan sekutunya, bertolak belakang dengan narasi resmi sebelumnya.

Artikel Terkait
Demonstrasi Anti Islam Jake Lang di Dearborn: Apa Dampaknya bagi Komunitas Muslim? - Image
Internasional

Demonstrasi Anti Islam Jake Lang di Dearborn: Apa Dampaknya bagi Komunitas Muslim?

Jumat, 21 November 2025 | 17.49 WIB

Sesumbar Pete Hegseth: Pihak Manapun yang Menantang AS akan Membayar Mahal! - Image
Internasional

Sesumbar Pete Hegseth: Pihak Manapun yang Menantang AS akan Membayar Mahal!

Sabtu, 28 Februari 2026 | 20.28 WIB

Terpopuler

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya - Image
1

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

2

7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC

3

Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

6

Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez

7

15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan! 

8

17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!

9

10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik

10

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

