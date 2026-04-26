Pesawat Tempur Tua Iran F-5 Disebut Berhasil Tembus Pertahanan Udara AS, Kerusakan Militer Capai Rp 80 Triliun

Ilustrasi pesawat tempur F-5 Iran. (Aznews TV).

JawaPos.com - Laporan terbaru memicu tanda tanya besar soal efektivitas pertahanan udara Amerika Serikat (AS) di Timur Tengah, setelah muncul klaim bahwa pesawat tempur lawas milik Iran berhasil menembus sistem pertahanan dan menyerang pangkalan militer AS.

Dalam laporan yang dirilis NBC News, disebutkan bahwa sebuah jet tempur F-5 milik Iran diduga berhasil membombardir Camp Buehring di Kuwait, sebuah pangkalan yang selama ini dikenal memiliki sistem pertahanan udara berlapis.

Jika benar, insiden ini menjadi salah satu pelanggaran paling signifikan terhadap instalasi militer AS dalam beberapa tahun terakhir.

Laporan tersebut mengutip analisis dari American Enterprise Institute (AEI), serta wawancara dengan sejumlah pejabat AS dan staf Kongres.

Temuan ini sekaligus memicu pertanyaan baru mengenai sejauh mana pemerintah AS mengungkap dampak sebenarnya dari serangan balasan Iran.

Iran dilaporkan menyerang lebih dari 100 target di 11 pangkalan militer AS yang tersebar di kawasan Timur Tengah, termasuk di Arab Saudi, Qatar, dan Kuwait.

Dua pejabat yang dikutip menyebut insiden F-5 sebagai 'pertama kalinya dalam beberapa tahun pesawat tempur musuh berhasil menyerang pangkalan militer Amerika'.

Klaim ini kontras dengan pernyataan Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, yang sebelumnya menegaskan bahwa sistem pertahanan Amerika mampu mencegat hampir semua serangan Iran. Ia bahkan menyatakan, “Hampir tidak ada yang bisa mereka lakukan secara militer terhadap kami.”

AEI memperkirakan total kerusakan akibat serangan Iran melampaui EUR 3,7 miliar atau sekitar USD 5 miliar (setara lebih dari Rp 80 triliun). Selain kerugian material, Pentagon mencatat 13 personel tewas dan hampir 400 lainnya terluka.