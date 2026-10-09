Demi Tingkat Kualitas Petugas Haji 2027, Kemenhaj Lakukan Pembekalan 30 Hari Bagi yang Lolos Seleksi

Seleksi petugas haji 2027 (Dok Sahrul Yunizar/JawaPos.com)
JawaPos.com - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memperkuat kualitas para petugas haji melalui proses seleksi yang terukur bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN). Selain itu oetugas haji juga akan menjalani pembekalan selama satu bulan di asrama haji guna mempersiapkan pelayanan terbaik bagi jamaah.
“Petugas haji, insya Allah tahun ini semuanya sangat terukur dan teratur,” kata Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf dalam konferensi pers di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (9/10) dikutip dari Antara. Lebih lanjut Menhaj mengatakan keterlibatan BKN dalam proses seleksi diharapkan dapat mengurangi kerancuan dalam perekrutan petugas haji.
Menurut Menhaj, proses seleksi yang terukur menjadi bagian dari upaya menyiapkan petugas yang mampu menjalankan tugas pelayanan kepada jamaah haji secara optimal. Selain seleksi, Menhaj menyampaikan pemerintah menyiapkan pembekalan bagi petugas terpilih melalui program pengasramaan selama satu bulan di asrama haji sebelum bertugas.
Menhaj mengatakan pola persiapan tersebut telah diterapkan pada tahun sebelumnya dan mendapat apresiasi dari jamaah terhadap kinerja petugas haji. “Kami siapkan seperti tahun lalu, satu bulan kami asramakan di asrama haji untuk persiapannya,” ujar Menhaj Irfan Yusuf.
Sebelumnya, hal senada juga telah disampaikan oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak. Ia mengungkapkan terdapat 75 ribu orang yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi petugas haji. Mereka akan diseleksi melalui tahapan seleksi, termasuk via Computer Assisted Test (CAT).
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