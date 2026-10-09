Logo JawaPos
HomeHaji
Author avatar - Image
Antara
Jumat, 9 Oktober 2026 | 23.47 WIB

Demi Tingkat Kualitas Petugas Haji 2027, Kemenhaj Lakukan Pembekalan 30 Hari Bagi yang Lolos Seleksi

Seleksi petugas haji 2027 (Dok Sahrul Yunizar/JawaPos.com) - Image

Seleksi petugas haji 2027 (Dok Sahrul Yunizar/JawaPos.com)

JawaPos.com - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memperkuat kualitas para petugas haji melalui proses seleksi yang terukur bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN). Selain itu oetugas haji juga akan menjalani pembekalan selama satu bulan di asrama haji guna mempersiapkan pelayanan terbaik bagi jamaah.

“Petugas haji, insya Allah tahun ini semuanya sangat terukur dan teratur,” kata Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf dalam konferensi pers di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (9/10) dikutip dari Antara. Lebih lanjut Menhaj mengatakan keterlibatan BKN dalam proses seleksi diharapkan dapat mengurangi kerancuan dalam perekrutan petugas haji.

Menurut Menhaj, proses seleksi yang terukur menjadi bagian dari upaya menyiapkan petugas yang mampu menjalankan tugas pelayanan kepada jamaah haji secara optimal. Selain seleksi, Menhaj menyampaikan pemerintah menyiapkan pembekalan bagi petugas terpilih melalui program pengasramaan selama satu bulan di asrama haji sebelum bertugas.

Menhaj mengatakan pola persiapan tersebut telah diterapkan pada tahun sebelumnya dan mendapat apresiasi dari jamaah terhadap kinerja petugas haji. “Kami siapkan seperti tahun lalu, satu bulan kami asramakan di asrama haji untuk persiapannya,” ujar Menhaj Irfan Yusuf.

Sebelumnya, hal senada juga telah disampaikan oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak. Ia mengungkapkan terdapat 75 ribu orang yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi petugas haji. Mereka akan diseleksi melalui tahapan seleksi, termasuk via Computer Assisted Test (CAT).

Editor: Diar Candra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
PPIH Makkah Pulang ke Tanah Air usai 2 Bulan Layani Jamaah Haji, Disambut Menhaj Irfan Yusuf - Image
Haji

PPIH Makkah Pulang ke Tanah Air usai 2 Bulan Layani Jamaah Haji, Disambut Menhaj Irfan Yusuf

Rabu, 24 Juni 2026 | 01.01 WIB

Presiden-DPR Apresiasi Penyelenggaraan Haji 2026, Beri Kredit Khusus Petugas Haji - Image
Haji

Presiden-DPR Apresiasi Penyelenggaraan Haji 2026, Beri Kredit Khusus Petugas Haji

Jumat, 19 Juni 2026 | 04.31 WIB

Menhaj Cek Layanan Terminal Syib Amir Makkah: Saya Menemukan Petugas-Petugas yang Luar Biasa - Image
Haji

Menhaj Cek Layanan Terminal Syib Amir Makkah: Saya Menemukan Petugas-Petugas yang Luar Biasa

Kamis, 21 Mei 2026 | 23.50 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

4

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

5

Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis

6

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

7

Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi

8

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

9

Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk

10

Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore