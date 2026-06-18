Presiden-DPR Apresiasi Penyelenggaraan Haji 2026, Beri Kredit Khusus Petugas Haji

JawaPos.com – Kerja keras petugas haji yang didukung kedisiplinan jamaah haji Indonesia selama musim haji 2026 diapresiasi Presiden Prabowo Subianto.

Apresiasi itu disampaikan Presiden dalam pertemuan dengan Pimpinan DPR RI, Tim Pengawas Haji, serta Menteri Haji dan Umrah RI di Hambalang, Rabu (17/6) malam.

“Bapak Presiden secara pribadi maupun sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kemenhaj, Wamenhaj, beserta seluruh tim yang telah bekerja keras menyelenggarakan layanan haji tahun ini,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Presiden, lanjut Prasetyo, juga mengapresiasi DPR yang telah mengawasi penyelenggaraan haji sehingga tetap on the track.

Secara khusus, presiden juga mengapresiasi lebih dari 2.000 petugas penyelenggara ibadah haji (PPIH) yang bertugas di tanah suci maupun tanah air.

Menurut presiden, para petugas haji sudah menunjukkan pengabdian tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji.

“Presiden menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas haji yang telah menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Bekerja siang dan malam untuk memastikan jamaah mendapatkan layanan terbaik selama menjalankan ibadah di Tanah Suci,” lanjut Prasetyo.

Meski demikian, presiden juga menilai kedisiplinan jamaah haji Indonesia juga berperan penting dalam kelancaran pelayanan haji.

Kerja sama antara petugas haji dan jamaah yang kooperatif membuat penyelenggaraan haji tahun ini dinilai berhasil.