PPIH Makkah Pulang ke Tanah Air usai 2 Bulan Layani Jamaah Haji, Disambut Menhaj Irfan Yusuf

JawaPos.com - Selesainya layanan jamaah haji di Kota Makkah berlanjut dengan pemulangan petugas hajinya.

Hari ini, Selasa (23/6) Sebanyak 355 petugas penyelenggara ibadah haji (PPIH) Arab Saudi Daerah Kerja Makkah tiba di tanah air.

Mereka disambut langsung oleh Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf di pintu kedatangan terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Tangerang.

Irfan menyambut dan menyalami satu persatu petugas haji yang selama dua bulan terakhir melayani jamaah haji di Makkah.

Di antara mereka, ada yang langsung meminta tanda tangan Irfan di seragamnya.

Salah satunya Muhammad Yusuf, petugas PPIH asal Makassar. Ia meminta tanda tangan Irfan di lengan kanan baju seragamnya.

Ada pula Wibi Pangestu, PPIH asal Bogor yang meminta tanda tangan Irfan di rompi petugasnya.

"Tanda tangan pak Menteri Haji dan Umrah langsung. Kenang-kenangan besar ini, Alhamdulillah," ujarnya seraya menunjukkan rompi yang baru saja ditandatangani.

Dalam kesempatan Itu, Irfan menyampaikan apresiasinya atas kerja keras para petugas haji dalam melayani jamaah haji Indonesia.

“Terima kasih atas seluruh performa dan upaya yang telah diberikan dalam melayani jamaah haji Indonesia," ujarnya.

Menurut dia, kerja nyata para petugas haji juga mendapatkan atensi dari Presiden Prabowo Subianto.

"Presiden juga memberikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh selama penyelenggaraan ibadah haji tahun ini,” lanjut Menhaj.