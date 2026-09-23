Apresiasi Penggerak Masjid Lewat Program Spiritual Marbot dan Pengurus Masjid ke Tanah Suci

AQUA bersama Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Badan Pengelola Masjid Istiqlal (BPMI) kembali memberangkatkan 26 marbot dan pengurus masjid untuk menunaikan ibadah umroh ke Tanah Suci. (Istimewa)
JawaPos.com – Para khadimul masjid (marbot dan pengurus masjid) yang jadi penggerak berbagai aktivitas ibadah dan pemberdayaan umat muslim mendapat apresiasi berupa perjalanan umroh ke tanah suci.
AQUA bersama Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Badan Pengelola Masjid Istiqlal (BPMI) kembali memberangkatkan 26 marbot dan pengurus masjid untuk menunaikan ibadah umroh ke Tanah Suci.
Memasuki tahun ketiga pelaksanaannya, program ini telah memberangkatkan hingga 70 marbot dan pengurus masjid dari berbagai daerah di Indonesia.
Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar yang diwakili oleh K.H. Bukhori Sail Al-Tahiri, Lc., M.A Kepala Bidang Penyelenggara Peribadatan Badan Pengelola Masjid Istiqlal menyambut baik dan mengharapkan program ini dapat memuliakan para penggerak masjid di Indonesia sekaligus memperkuat peran masjid sebagai pusat pembinaan dan pelayanan umat.
"Kami mengapresiasi kerja sama seluruh pihak yang terlibat dalam program ini. Pengabdian para marbot dan pengurus masjid adalah inspirasi yang patut kita teladani bersama. Dari ketulusan mereka, kita diingatkan bahwa terdapat keberkahan dalam setiap upaya kita untuk berlomba-lomba menghadirkan kebaikan bagi umat dan masyarakat," ujarnya.
Dengan lebih dari 710 ribu masjid dan mushola yang terdaftar di seluruh Indonesia berdasarkan Sistem Informasi Masjid (SIMAS) Kementerian Agama Republik Indonesia, masjid memiliki peran yang jauh melampaui fungsi sebagai tempat ibadah. Masjid menjadi pusat pembelajaran, pemberdayaan, dan penguatan solidaritas sosial masyarakat.
Meski sering bekerja jauh dari sorotan, pengabdian mereka menjadi fondasi penting yang menjaga keberlangsungan fungsi masjid sekaligus memperkuat nilai-nilai kebersamaan, kepedulian, dan kebaikan di tengah kehidupan masyarakat.
Dr. H. Rahmat Hidayat, SE., MT., Sekretaris Jenderal Dewan Masjid Indonesia (DMI) menyampaikan bahwa kolaborasi bersama AQUA merupakan bagian dari upaya DMI untuk menghadirkan program yang memberi manfaat langsung bagi ekosistem masjid dan para penggeraknya.
"DMI memiliki perhatian besar untuk mendorong masjid agar semakin berdaya dan mampu menjalankan perannya secara lebih luas di tengah masyarakat. Kami melihat perhatian kepada marbot dan pengurus masjid tidak hanya penting sebagai bentuk penghargaan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan peran masjid sebagai ruang pelayanan, pembinaan, dan penguatan umat," ujarnya.
"Bagi AQUA, kemitraan ini menjadi ruang untuk terus hadir membawa nilai yang menyejukkan bagi masyarakat melalui dukungan yang dapat dirasakan langsung oleh umat. Kami percaya bahwa pemberdayaan umat membutuhkan kolaborasi yang tulus dan berkelanjutan, sehingga AQUA berkomitmen untuk terus berjalan bersama berbagai mitra, termasuk organisasi keumatan, lembaga masjid, dan komunitas, dalam menghadirkan inisiatif yang memperkuat peran sosial masjid serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia," jelas Agung Laksamana, General Secretary Director Danone Indonesia.
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