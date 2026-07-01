Kloter Terakhir Jamaah Haji Indonesia Pulang ke Tanah Air, 70 Hari Layanan Haji Tuntas

Jamaah haji Indonesia asal kloter UPG 43 bersiap berangkat menuju bandara Prince Mohammad bin Abdulaziz Madinah untuk kembali ke tanah air, Selasa (30/6) waktu Arab Saudi (WAS). (Media Center Haji 2026)
JawaPos.com – Tuntas sudah pemulangan jamaah haji Indonesia dari tanah suci di musim haji tahun 2026/1447 Hijriah.
Kloter terakhir, yakni UPG 43, telah diterbangkan melalui bandara Prince Mohammad bin Abdul Aziz tadi malam, Selasa (30/6) pukul 22.05 Waktu Arab Saudi (WAS).
Pesawat Garuda Indonesia GA 1443 yang mengangkut 242 jamaah dan 2 petugas haji itu dijadwalkan mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin di Maros, Sulawesi Selatan pada hari ini, Rabu (1/7) pukul 17.05 WITA.
“Selamat kepada seluruh jamaah haji Indonesia yang tahun ini mendapatkan nikmat besar dari Allah SWT,” ujar Kepala Daerah kerja Madinah Khalilurrahman saat melepas kepulangan jamaah UPG 43 di sektor 3 Madinah, Selasa (30/6).
Ia juga memohon maaf apabila selama berada di Madinah, ada pelayanan yang kurang memuaskan dari para petugas haji.
“Dan kami mendoakan semoga jamaah haji yang melaksanakan ibadah tahun ini, semuanya mendapatkan haji yang mabrur,” lanjutnya.
Satu persatu, para jamaah haji meninggalkan Karam Al-Khair Hotel Madinah, tempat mereka menginap selama 8 hari terakhir.
Mereka selain Khalilurrahman, hadir pula Kepala Daerah kerja Makkah Ihsan Faisal yang turut melepas kepulangan para jamaah haji ke tanah air.
Sebagian besar jamaah haji mengenakan seragam batik berwarna biru. Ada yang mengalungkan oleh-oleh beraneka ragam boneka untuk keluarganya di rumah, karena koper sudah tak lagi muat.
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Koper-koper besar jamaah sudah tiba lebih dahulu di bandara, dan koper kecil sudah lebih dahulu masuk bus. Sehingga mereka keluar dari hotel hanya dengan membawa tas tenteng.
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