84 Jamaah Haji Debarkasi Surabaya Wafat, Mayoritas Berstatus Risti dan Punya Komorbid

Ilustrasi proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Surabaya di Bandara Juanda. (Dokumentasi BBKK Surabaya)
JawaPos.com - Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK) Surabaya mencatat hingga Jumat (26/5), sebanyak 84 jamaah haji asal Debarkasi Surabaya pada penyelenggaraan 2026, dilaporkan meninggal dunia.
Kepala Bidang Kesehatan PPIH (Panitia Penyelenggara Ibadah Haji) Debarkasi Surabaya Rosidi Roslan mengatakan, mayoritas jamaah yang wafat masuk dalam kategori risiko tinggi (risti) dan memiliki riwayat penyakit komorbid.
"Tercatat dari Debarkasi Surabaya ada sekitar 84 jamaah haji yang wafat. Rinciannya 77 orang wafat di Arab Saudi, 6 orang di Debarkasi dan 1 orang saat di embarkasi," tutur Rosidi Roslan di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Sabtu (27/6).
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Selain jamaah haji wafat, Rosidi yang juga menjabat sebagai Kepala BBKK Surabaya mengatakan, setiap jamaah yang tiba di Tanah Air langsung mendapatkan pemeriksaan medis untuk mengetahui kondisi terkini.
Hasilnya, sebanyak 23 jamaah dirujuk ke RSUD Haji Surabaya, 23 jemaah ke Rumah Sakit Daerah, dan 1 jemaah ke Rumah Sakit Swasta. Rosidi juga melaporkan masih ada 32 jamaah haji yang tertunda kepulangannya.
"Hingga kini sekitar 32 jamaah haji Debarkasi Surabaya tertinggal di Arab Saudi, dimana 23 di antaranya sedang menjalani perawatan intensif di rumah sakit tempat. Mayoritas akibat gangguan pernapasan dan jantung," imbuh Rosidi Roslan.
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Dalam kesempatan yang sama, Rosidi mengimbau Rosidi jemaah haji yang masih di Tanah Suci untuk tidak banyak melakukan aktivitas. Terlebih bagi jemaah yang baru saja menyelesaikan Armuzna.
"Bagi jamaah haji yang masih di Arab Saudi diingatkan untuk cukup istirahat, mengonsumsi makanan bergizi, menjaga hidrasi dan tidak memaksakan diri dalam kegiatan ibadah fisik harian," ucap Rosidi.
Sementara itu hingga hari ke-27 operasional pemulangan jemaah haji Debarkasi Surabaya, PPIH mencatat sebanyak 100 kloter dengan total 37.865 jamaah dan petugas haji telah kembali ke Indonesia dengan selamat.
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