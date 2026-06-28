Percepatan Penerbitan Visa Haji 2027 jadi Prioritas Kemenhaj, Manfaatkan Teknologi

JawaPos.com – Pemanfaatan teknologi akan dimaksimalkan dalam persiapan penyelenggaraan haji mulai tahun 2027.

Salah satu program yang jadi prioritas dalam pemanfaatan teknologi adalah percepatan penerbitan visa bagi calon jamaah haji. agar mereka bisa lebih awal mendapat kepastian bisa menunaikan haji di tanah suci.

Hal itu disampaikan Menteri Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI Mochamad Irfan Yusuf saat membuka International Islamic Expo (IIE) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Jumat (26/6).

Dia menjelaskan, Kemenhaj akan memprioritaskan percepatan penerbitan visa melalui integrasi data dan digitalisasi layanan.

Selain itu, akan ada penguatan standar asrama haji, peningkatan pengawasan penyelenggara, serta penyediaan layanan yang lebih ramah bagi jamaah lanjut usia, penyandang disabilitas, dan berisiko tinggi.

Menurut dia, transformasi penyelenggaraan haji tidak boleh berhenti pada perubahan kelembagaan semata. Melainkan harus diwujudkan melalui sistem pelayanan yang lebih efektif.

"Transformasi harus hadir dalam sistem, regulasi, data, standar pelayanan, dan pengawasan agar setiap jemaah merasakan pelayanan yang semakin baik," ujar Irfan.

Ia mengatakan, pembentukan Kemenhaj merupakan bagian dari reformasi tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Kehadiran Kemenhaj diharapkan mampu mempercepat pengambilan kebijakan sekaligus mengintegrasikan data, sumber daya manusia, aset, dan sistem pelayanan.