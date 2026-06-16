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Bayu Putra
Rabu, 17 Juni 2026 | 01.37 WIB

Kloter Terakhir Jamaah Haji Indonesia Gelombang 1 Tiba di Tanah Air, Pemulangan Bergeser ke Madinah

Jamaah Haji kloter BTH 14 bersiap kembali ke tanah air melalui bandara King Abdulaziz Jeddah, Senin (15/5/2026) Waktu Arab Saudi. Pemulangan jamaah haji Indonesia gelombang 1 tuntas. (Media Center Haji 2026) - Image

Jamaah Haji kloter BTH 14 bersiap kembali ke tanah air melalui bandara King Abdulaziz Jeddah, Senin (15/5/2026) Waktu Arab Saudi. Pemulangan jamaah haji Indonesia gelombang 1 tuntas. (Media Center Haji 2026)

JawaPos.com – Tuntas sudah pemulangan jamaah haji Indonesia gelombang 1. Selasa dini hari tadi (16/6), kloter terakhir yakni BTH 14 bertolak dari bandara King Abdulaziz Jeddah.

Siang tadi, para jamaah asal Kabupaten Singkawang, Kalimantan Barat itu telah tiba di Debarkasi dan bersiap untuk kembali ke daerah asalnya.

“Kami tadi berbincang dengan para jamaah sebagian, mereka merasakan kegembiraannya, kesenangannya, setelah melaksanakan ibadah haji dan kembali ke tanah air,” terang Kepala Daerah Kerja Makkah Ihsan Faisal di Makkah, Senin (15/6) Waktu Arab Saudi.

Secara keseluruhan, ada 267 kloter berisi 104.731 jamaah haji dan petugas haji telah kembali ke tanah air. Terdiri dari 103.754 jamaah haji dan petugas haji daerah, serta 977 petugas PPIH kloter.

“Kita akan beranjak ke fase yang kedua berikutnya, yaitu gelombang dua yang nanti akan berangkat ke kota Madinah Al Munawwarah,” lanjut Ihsan.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah RI Maria Assegaf menjelaskan, pergeseran jamaah haji gelombang 2 dari Makkah ke Madinah masih berlangsung.

Hingga kemarin, sebanyak 139 kloter berisi 53.338 jamaah dan 556 petugas haji kloter telah berangkat ke kota Nabi.

Hampir bersamaan dengan pemulangan jamaah haji gelombang 1 terakhir, pemulangan kloter awal jamaah haji gelombang 2 juga berlangsung di Madinah.

Mereka mulai terbang pada hari ini pukul 01.45 WAS dari bandara Prince Mohammad bin Abdulaziz Madinah.

“Operasional pemulangan akan sepenuhnya berfokus pada jamaah gelombang 2 yang telah berada di Madinah,” terangnya, Selasa (16/6).

Editor: Bayu Putra
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