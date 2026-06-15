Hari Ini Pemulangan terakhir Jamaah Haji Indonesia via Jeddah, Besok Jamaah Mulai Pulang via Madinah

Jamaah haji Indonesia di Madinah membongkar sendiri kopernya yang dinyatakan kelebihan bagasi, Minggu (14/6). Hari ini, Senin (15/6) 18 kloter terakhir jamaah haji gelombang 1 bertolak dari Makkah ke Jeddah untuk pulang ke tanah air. (Media Center Haji 2026)
JawaPos.com – Pemulangan jamaah haji Indonesia gelombang 1 ke tanah air sudah nyaris tuntas. Hari ini, Senin (15/6), 18 kloter terakhir akan bertolak ke Jeddah.
Terdiri dari kloter PDG 1, BTH12-14, UPG 20-21, SOC 39-43, JKG 17, SUB 56, BDJ 9, BTJ 1, YIA 11, BPN 7, dan KNO 13.
Kloter paling akhir yang berangkat ke Jeddah adalah BTH 14. Mereka dijadwalkan ke Jeddah pukul 17.25 waktu Arab Saudi (WAS).
Kemudian akan terbang ke tanah air pada Selasa (16/6) pukul 01.25 WAS melalui Bandara King Abdulaziz Jeddah.
Dengan bergesernya kloter BTH 14, maka tuntas sudah pemulangan jamaah haji Indonesia gelombang 1 ke tanah air.
Untuk selanjutnya, pemulangan jamaah haji memasuki gelombang 2 dan akan dilakukan via bandara Prince Mohammad bin Abdulaziz Madinah.
Malam nanti WAS, kloter pertama akan mulai bertolak ke bandara karena dijadwallkan terbang pada Selasa (16/6) pukul 00.20 WAS.
Kepala Daerah Kerja Madinah Khalilurrahman menjelaskan, dua kloter paling awal yang akan pulang dari Madinah adalah KJT 21 dan LOP 10.
Koper-koper para jamaah dari dua kloter tersebut sudah dikirim ke bandara lebih dahulu seusai ditimbang pada Minggu (14/6).
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“Jadi dua hari sebelum pemulangan jamaah ke tanah air maka koper harus disiapkan terlebih dahulu,” terang Khalilurrahman.
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