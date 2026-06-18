Mendaki Jabal Nur Menuju Gua Hira, Napak Tilas Turunnya Wahyu Pertama untuk Nabi Muhammad

Jibril memeluk erat Rasulullah Muhammad hingga sesak, sambil berucap, “Iqra.” Dan Tiga kali pula Rasulullah menjawab dengan nada bingung, “Aku tidak bisa membaca.”

JawaPos.com – Kisah tentang momen Muhammad menerima wahyu dari Allah sudah masyhur di kalangan umat Islam.

Bagaimana seorang pria buta huruf berusia 40 tahun mendapatkan wahyu melalui perantara malaikat Jibril, dan perintah pertamanya sangat bertolak belakang dengan kondisinya: membaca.

Kini, Jabal Nur dan Gua Hira, tempat Rasulullah menerima wahyu sudah menjadi lokasi wisata religi populer di Makkah.

Umat Islam dari berbagai penjuru dunia berusaha menapaktilasi perjalanan spiritual sang Nabi, dengan mendaki Jabal Nur, atau bukit Cahaya. lalu berziarah ke gua Hira.

Dini hari tadi, Kamis (18/6), JawaPos.com bersama tim Media Center Haji berkesempatan mendaki gunung setinggi 640 meter di atas permukaan laut itu.

Kami memilih waktu keberangkatan dini hari agar bisa melaksanakan shalat subuh di puncak Jabal Nur.

Jabal Nur terletak sekitar 5 kilometer di sisi Timur Laut Masjidil Haram di kota Makkah. Saat ini, sudah tersedia anak tangga yang dibangun oleh otoritas setempat untuk memfasilitasi peziarah.

Perjalanan mendaki dimulai pukul 03.00 Waktu Arab Saudi (WAS). Di awal mendaki, kami langsung menyadari telah membuat kesalahan. Yakni tidak melakukan pemanasan sebelum mendaki.