Jamaah Haji Indonesia Jalani Tawaf Wada, Sudah 72 Ribu yang Kembali ke Tanah Air 

Personel PPIH Arab Saudi mendorong kursi roda jamaah haji lansia asal kloter BPN 07 yang menjalani tawaf Wada atau tawaf perpisahan di Masjidil Haram, Kamis (11/6/2026). (Media Center Haji 2026)
JawaPos.com - Senyum Helena mengembang saat kembali melihat bangunan megah Masjidil Haram di hadapannya.
Bersama 11 jamaah haji lansia dan berkebutuhan khusus asal Kloter BPN 07 lainnya, ia menjalani tawaf wada atau tawaf perpisahan di lantai 3 Masjidil Haram, Kamis (11/6) malam waktu Arab Saudi.
Mereka menjalani tawaf menggunakan kursi roda yang didorong oleh personel Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi.
Karena keterbatasannya, para jamaah ini cukup jarang beribadah di Masjidil Haram selama musim haji.
Baca Juga:Sharfina Diah Nuratika, Penyandang Disabilitas Autis Naik Haji: Dari Tawaf hingga Lontar Jumrah Mandiri
Rata-rata kehadiran mereka di Masjidil Haram di bawah lima kali, meski tinggal kurang lebih selama 30 hari di Makkah.
Padahal, mereka dijadwalkan kembali ke tanah air melalui Bandara King Abdulaziz Jeddah pada Senin (15/6) mendatang, atau sehari sebelum penerbangan terakhir dari Jeddah.
Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi 2026 Ihsan Faisal menjelaskan, setelah pemulangan jamaah haji gelombang 1 berakhir pada Selasa (16/6), pihaknya fokus pada pergeseran akhir jamaah haji Indonesia ke Madinah.
Bila tidak ada perubahan, pergeseran jamaah kloter terakhir ke Madinah akan dilakukan pada 20 Juni mendatang.
"Pemberangkatan ke Madinah dimulai dari pagi hari sampai kurang lebih pukul 18.00 sore. Jadi tidak ada perjalanan malam," terangnya.
Setelah 16 Juni, pemulangan jamaah haji Indonesia akan dilaksanakan melalui bandara Prince Mohammad bin Abdulaziz Madinah hingga awal Juli mendatang.
Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor
Kronologi Beckham Putra Nyaris Bersitegang dengan Penonton usai Laga Indonesia vs Mozambik
Prediksi Skor Meksiko vs Afrika Selatan Grup A Piala Dunia 2026: El Tri Diunggulkan Menang di Laga Pembuka!
Timnas Afrika Selatan di Piala Dunia 2026: Daftar Lengkap Skuad, Statistik, dan Jadwal Pertandingan
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
8 Pertanyaan Pribadi yang Tidak Boleh Ditanyakan Pada Orang Lain, Tidak Peduli Seberapa Baik Mereka Mengenal Seseorang Menurut Psikolog
Harga BBM Pertamina Terbaru: Pertamax Naik Jadi Rp 16.250 per Liter Mulai 10 Juni 2026
Resmi! 9 Pemain Persebaya Surabaya Hengkang, Era Baru Bernardo Tavares Dimulai dengan Cuci Gudang