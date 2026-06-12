Jamaah Haji Indonesia Jalani Tawaf Wada, Sudah 72 Ribu yang Kembali ke Tanah Air 

JawaPos.com - Senyum Helena mengembang saat kembali melihat bangunan megah Masjidil Haram di hadapannya.

Bersama 11 jamaah haji lansia dan berkebutuhan khusus asal Kloter BPN 07 lainnya, ia menjalani tawaf wada atau tawaf perpisahan di lantai 3 Masjidil Haram, Kamis (11/6) malam waktu Arab Saudi.

Mereka menjalani tawaf menggunakan kursi roda yang didorong oleh personel Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi.

Karena keterbatasannya, para jamaah ini cukup jarang beribadah di Masjidil Haram selama musim haji.

Rata-rata kehadiran mereka di Masjidil Haram di bawah lima kali, meski tinggal kurang lebih selama 30 hari di Makkah.

Padahal, mereka dijadwalkan kembali ke tanah air melalui Bandara King Abdulaziz Jeddah pada Senin (15/6) mendatang, atau sehari sebelum penerbangan terakhir dari Jeddah.

Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi 2026 Ihsan Faisal menjelaskan, setelah pemulangan jamaah haji gelombang 1 berakhir pada Selasa (16/6), pihaknya fokus pada pergeseran akhir jamaah haji Indonesia ke Madinah.

Bila tidak ada perubahan, pergeseran jamaah kloter terakhir ke Madinah akan dilakukan pada 20 Juni mendatang.

"Pemberangkatan ke Madinah dimulai dari pagi hari sampai kurang lebih pukul 18.00 sore. Jadi tidak ada perjalanan malam," terangnya.