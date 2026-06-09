Pesan untuk Jamaah Haji: Tanda-Tanda Haji Mabrur Terlihat Sepulang dari Tanah Suci

JawaPos.com – Hanya ada satu hal yang paling diharapkan oleh jamaah haji setelah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji: Haji mabrur.

Predikat ini bukan berasal dari manusia, melainkan disematkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Taala kepada hambaNya yang memenuhi kriteria mabrur.

Nabi Muhammad SAW bersabda dalam haditsnya:

الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ

Haji yang mabrur, tidak ada balasan baginya kecuali surga. (HR. Bukhari)

Namun, kita tidak pernah tahu apakah haji yang dilakukan itu mabrur atau tidak. Karena hanya Allah yang bisa menilai siapa di antara hambaNya yang hajinya mabrur.

Meski demikian, tanda-tanda haji yang mabrur sebenarnya sudah bisa terlihat dan tersirat. Karena haji yang mabrur sejatinya berdampak pada perubahan ke arah yang lebih baik.

Musyrif Diny Kementerian Haji dan Umrah KH Abdullah Kafabihi Mahrus menjelaskan, karena besarnya balasan haji mabrur, maka untuk menjalaninya juga harus dengan ilmu.

“Haji mabrur itu tanda-tandanya setelah haji akhlaknya lebih baik, (kehidupan) sosialnya lebih baik, karakternya lebih baik,” terangnya di Makkah, Senin (8/6).

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