Oknum KBIHU Tipu Badal Haji Rp 1,4 Miliar, Juga Gelapkan Dana Dam Jamaah Haji

JawaPos.com – Tim Perlindungan Jamaah PPIH Arab Saudi bersama Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah baru saja mengamankan oknum petugas KBIHU yang menipu jamaah haji.

Wakil Menteri Haji dan Umrah RI dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, oknum tersebut pelakukan penipuan terkait dam haji dan badal haji.

“Jadi OTT-nya itu transaksinya itu hampir Rp 1,4 miliar. Jadi badal haji-nya itu untuk sekitar 140 orang, itu dengan tarif Rp 10 juta,” terangnya di Jeddah, Senin (8/6) Waktu Arab Saudi.

Mereka mengiming-imingi jamaah yang hendak membadalkan haji keluarganya yang telah wafat dengan tarif sangat murah.

Dahnil memastikan, bila ada badal haji dengan harga yang murah, maka itu adalah penipuan.

“Haji Dakhili yang untuk masyarakat setempat (Saudi) itu tarifnya bisa Rp 40 jutaan. Jadi tidak mungkin ada badal bisa dilakukan dengan tarif 10 juta,” lanjut mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu.

Menurut dahnil, tak sedikit jamaah haji Indonesia yang tertipu dengan modus-modus badal haji tersebut.

“Pelakunya adalah Oknum KBIH kita, bekerja sama dengan Mukimin. Tadi malam kita sudah tangkap, sudah kita interogasi, dan kami amankan uangnya,” jelas Dahnil.

Selain penipuan badal haji, ada juga penipuan dam nusuk atau dam tamattu. Di mana hanya Adahi yang menangani dam nusuk di Arab Saudi.