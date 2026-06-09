Oknum KBIHU Tipu Badal Haji Rp 1,4 Miliar, Juga Gelapkan Dana Dam Jamaah Haji

Jamaah Haji Indonesia berdoa di akhir waktu wukuf di Arafah. PPIH Arab saudi bersama KJRI baru saja mengungkap penipuan badal haji dengan nilai mencapai Rp 1,4 miliar. (Bayu Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com – Tim Perlindungan Jamaah PPIH Arab Saudi bersama Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah baru saja mengamankan oknum petugas KBIHU yang menipu jamaah haji.
Wakil Menteri Haji dan Umrah RI dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, oknum tersebut pelakukan penipuan terkait dam haji dan badal haji.
“Jadi OTT-nya itu transaksinya itu hampir Rp 1,4 miliar. Jadi badal haji-nya itu untuk sekitar 140 orang, itu dengan tarif Rp 10 juta,” terangnya di Jeddah, Senin (8/6) Waktu Arab Saudi.
Mereka mengiming-imingi jamaah yang hendak membadalkan haji keluarganya yang telah wafat dengan tarif sangat murah.
Dahnil memastikan, bila ada badal haji dengan harga yang murah, maka itu adalah penipuan.
“Haji Dakhili yang untuk masyarakat setempat (Saudi) itu tarifnya bisa Rp 40 jutaan. Jadi tidak mungkin ada badal bisa dilakukan dengan tarif 10 juta,” lanjut mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu.
Menurut dahnil, tak sedikit jamaah haji Indonesia yang tertipu dengan modus-modus badal haji tersebut.
“Pelakunya adalah Oknum KBIH kita, bekerja sama dengan Mukimin. Tadi malam kita sudah tangkap, sudah kita interogasi, dan kami amankan uangnya,” jelas Dahnil.
Selain penipuan badal haji, ada juga penipuan dam nusuk atau dam tamattu. Di mana hanya Adahi yang menangani dam nusuk di Arab Saudi.
Baca Juga:Perjalanan Painah Berangkat Haji ke Tanah Suci: Daun Pisang dan Suami yang Gagal Istithaah Kesehatan
Oleh oknum tersebut, jamaah dipungut dengan harga resmi SAR 720. Namun, uang itu tidak disetorkan ke Adahi.
Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16
Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik
Profil Irjen Pipit Rismanto, Pati Polri yang Diungkap IPW Diduga Diperiksa Propam Polri Terkait Dugaan Korupsi Pertambangan
Viral! Diduga Dana Operasional Belum Cair, Sejumlah SPPG Mogok Operasional Mulai 8 Juni 2026
Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar
Viral Pengemudi Ojek Pangkalan Getok Harga Rp 400 Ribu Senayan-Bundaran HI, Modus Bilang Tarif "58"
Resmi! Veda Ega Pratama Kena Long Lap Penalty, Peluang Podium Moto3 Hungaria 2026 Terancam?
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Isu Reshuffle Kabinet Sempat Mencuat, Siapa Saja Menteri Berpotensi Diganti oleh Presiden Prabowo?