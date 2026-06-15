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Novia Herawati
Senin, 15 Juni 2026 | 21.04 WIB

Kabar Duka: Jemaah Haji Debarkasi Surabaya yang Wafat Bertambah Jadi 6 Orang

Ilustrasi jemaah haji Debarkasi Surabaya tiba di Asrama Haji Sukolilo. (Dokumentasi PPIH Debarkasi Surabaya) - Image

Ilustrasi jemaah haji Debarkasi Surabaya tiba di Asrama Haji Sukolilo. (Dokumentasi PPIH Debarkasi Surabaya)

JawaPos.com - Kabar duka kembali menyelimuti penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 Hijriah/ 2026 di Debarkasi Surabaya. Hingga Senin (15/6) jamaah yang dilaporkan meninggal dunia bertambah menjadi 6 orang. 

Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Debarkasi Surabaya, Mohammad As’adul Anam mengatakan hingga proses pemulangan kloter 55, sebanyak 6 jemaah asal Debarkasi Surabaya dilaporkan wafat. 

Mereka berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur, yakni Hery Widianto dan Wayan Rohani Suwasti asal Kota Malang, Kasijatin Tiba asal Kota Pasuruan, Darsiman Samsuri asal Kabupaten Tuban.

Kemudian Marsinah Marjan asal Kabupaten Bojonegoro, dan Sri Oetari asal Kota Surabaya. "Kami menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya para jemaah haji," ujar As’adul, Senin (15/6). 

Selain jemaah wafat, As'adul menyampaikan masih terdapat 13 jemaah yang terpaksa ditunda kepulangannya. Mereka tengah menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Arab Saudi

"Kami mendoakan seluruh jemaah yang masih menjalani perawatan di rumah sakit, segera diberikan kesembuhan dan dapat kembali ke Tanah Air untuk berkumpul bersama keluarga,” imbuhnya.

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Dalam kesempatan yang sama, As’adul menyampaikan bahwa hingga Senin pagi (16/6), sebanyak 20.849 jemaah haji dari 55 kloter pertama, telah tiba di Asrama Haji Kelas I Surabaya, dengan selamat. 

Editor: Dinarsa Kurniawan
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