Besok, Jamaah Haji Indonesia Gelombang 2 Mulai Bergeser ke Madinah

JawaPos.com – Seiring berakhirnya masa puncak haji, jamaah haji Indonesia berangsur meninggalkan Kota Makkah.

Selain pulang ke tanah air via bandara Jeddah, mulai besok Minggu (7/6) jamaah haji gelombang 2 akan mulai diberangkatkan ke Madinah untuk ziarah.

Kepala daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi 2026 Ihsan Faisal menjelaskan, sedikitnya ada 5.499 jamaah haji dari 14 kloter yang akan berangkat ke Madinah besok.

“Pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 07.00, ya. Jam 07.00 pagi sampai jam 18.00,” terangnya di Makkah, sabtu (6/6).

Diawali dari kloter JKG 18, KJT, JKS, LOP, UPG, BTJ, PDG, SOC, termasuk 5 kloter dari Surabaya atau SUB.

Ihsan menjelaskan, prosedur pemberangkatan jamaah dari Makkah ke Madinah sama seperti pemberangkatan dari Madinah ke Makkah.

Hari ini, dokumen jamaah mulai dikumpulkan oleh syarikah. Kemudian, bus akan berada di hotel 4 jam sebelum keberangkatan.

“Koper-koper besar pun nanti tidak bersama para jamaah tapi nanti diangkut oleh kendaraan khusus,” lanjut Ihsan.

Ia menambahkan, pemberangkatan jamaah haji ke Madinah dilakukan bersamaan dengan pemulangan jamaah haji gelombang 1 via Jeddah.