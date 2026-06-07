Kepulangan Ditunda, 6 Jamaah Haji Debarkasi Surabaya Dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi

JawaPos.com - Proses pemulangah haji Debarkasi Surabaya Tahun 1447 Hijriah/ 2026 terus berjalan. Hingga Minggu (7/6), sebanyak 6 jamaah haji terpaksa ditunda kepulangannya dan masih di Arab Saudi.

Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Debarkasi Surabaya sekaligus Plt Kepala Kanwil Kemenhaj Provinsi Jawa Timur, As’adul Anam, menyampaikan kepulangan 6 jamaah ditunda karena alasan kesehatan.

"Hingga laporan ini diterbitkan, terdapat enam jamaah yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi sehingga belum dapat dipulangkan (ke Indonesia) bersama kloternya," tutur Anam pada Minggu pagi (7/6).

Berikut enam jamaah Debarkasi Surabaya yang ditunda kepulangannya, Minggu (7/6):

1. Mohammad Dzikri Muiz, 65 tahun, kloter 4 Kabupaten Probolinggo, dirawat di RS Jeddah karena kanker;

2. Siti Mutmainah Asari, 64 tahun, kloter 14 Kota Malang, dirawat di RS Bandara Taif;

3. Matory Ahmad Jalil, 78 tahun, kloter 14 Kota Malang, dirawat di RS King Faisal karena sesak napas;

4. Soetrisno Semo Semin, 66 tahun, kloter 21 Kabupaten Magetan, dirawat di RS King Abdullah pasca operasi jantung;

5. Jetty Trisno, 70 tahun, kloter 22 Kota Madiun, dirawat di RS Samir Abbas karena infeksi paru-paru;

6. Sri Rahayu Sudarmo, 73 tahun, kloter 25 Kabupaten Pacitan, dirawat di RS King Faisal karena gangguan paru-paru.

Sementara satu jamaah haji dari kloter 1 Kabupaten Probolinggo, Abdul Djalal, 67 tahun, yang sebelumnya dirawat di RS Al-Noor, Mekkah, Arab Saudi, dilaporkan meninggal karena penyakit jantung.

"Semoga seluruh jamaah haji yang sedang menjalani perawatan medis di Arab Saudi, segera diberikan kesembuhan dan dapat kembali ke Tanah Air dalam keadaan sehat," sambungnya.

PPIH Debarkasi Surabaya memastikan koordinasi dengan otoritas kesehatan dan petugas haji di Arab Saudi terus dilakukan untuk memantau kondisi jamaah yang masih menjalani perawatan tersebut.

9.478 Jamaah Haji Debarkasi Surabaya Pulang dengan Selamat Dalam kesempatan yang sama, As’adul Anam menyampaikan bahwa hingga Minggu pagi (7/6), sebanyak 9.478 jemaah haji dari 25 kloter pertama, telah tiba di Asrama Haji Kelas I Surabaya, dengan selamat.

Jumlah ini setara dengan 22 persen dari total jamaah haji dan petugas yang direncanakan kembali ke Tanah Air melalui Debarkasi Surabaya, yakni 44.000 orang dari Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).