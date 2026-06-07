Logo JawaPos
HomeHaji
Author avatar - Image
Bayu Putra
Senin, 8 Juni 2026 | 05.21 WIB

Jamaah Haji Indonesia Gelombang 2 Bergeser ke Madinah Bawa Boneka Unta

Jamaah haji kloter SUB 59 bersiap meninggalkan Kota Makkah menuju Madinah, Minggu (7/6/2026). (Bayu Putra/JawaPos.com) - Image

Jamaah haji kloter SUB 59 bersiap meninggalkan Kota Makkah menuju Madinah, Minggu (7/6/2026). (Bayu Putra/JawaPos.com)

JawaPos.com – Puncak haji telah usai. Jamaah Haji Indonesia gelombang 1 sudah mulai pulang ke tanah air, dan hari ini, Minggu (7/6) jamaah haji gelombang 2 mulai bergeser ke Madinah.

Mereka telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji di Makkah, dan kini bersiap untuk menuntaskan kerinduan kepada Rasulullah.

Hari ini, sebanyak 14 kloter, 5 di antaranya dari Embarkasi Surabaya, diberangkatkan bertahap sejak pagi hingga petang Waktu Arab Saudi.

Salah satunya adalah Abdul Munif, warga Desa Sumberejo, Wonoayu, Sidoarjo. Kakek 63 tahun itu tergabung dalam kloter SUB 59 bersama sang istri, Arief Pristiani.

Dibantu Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), Abdul Munif berupaya keras untuk bisa naik ke bus bertipe high deck itu.

Bekas serangan stroke di bagian kiri tubuhnya satu setengah tahun silam tak membuat ia menyerah. “Aku mau ke (makam) Rasul,” ucapnya, sembari berlinang air mata.

Lantunan doa dan zikir tak putus dari bibir Abdul Munif. Wajahnya semringah, karena tahu akan menziarahi Rasulnya, juga berkesempatan berdoa di Raudhah.

Demikian pula yang dirasakan Supatin, jamaah kloter SUB 60 asal Jombang. Ia sudah bersiap untuk fokus beribadah di masjid Nabawi dan menziarahi makam Rasulullah.

“Saya mboten (tidak) belanja lagi,” ucapnya. Ia sudah merasa cukup membeli oleh-oleh untuk kerabat dan cucu-cucunya di Makkah.

“Saya beli boneka unta. Harganya Rp 50 ribu. Tapi karena beli lima, dikorting jadi Rp 40 ribu. Ini boneka yang bisa keluar suara, Labbaik Allahumma Labbaik,” lanjutnya.

Editor: Bayu Putra
Tags
Artikel Terkait
Kepulangan Ditunda, 6 Jamaah Haji Debarkasi Surabaya Dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi - Image
Surabaya Raya

Kepulangan Ditunda, 6 Jamaah Haji Debarkasi Surabaya Dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi

Minggu, 7 Juni 2026 | 17.21 WIB

3 Jamaah Haji Asal Jatim Belum Bisa Pulang, Jalani Perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi - Image
Surabaya Raya

3 Jamaah Haji Asal Jatim Belum Bisa Pulang, Jalani Perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi

Jumat, 5 Juni 2026 | 21.49 WIB

Wamenhaj Saudi Kunjungi Daker Makkah, Ajak Indonesia Persiapkan Haji 2027 Bersama - Image
Haji

Wamenhaj Saudi Kunjungi Daker Makkah, Ajak Indonesia Persiapkan Haji 2027 Bersama

Jumat, 5 Juni 2026 | 05.47 WIB

Terpopuler

Breaking News! Veda Ega Pratama Naik ke Peringkat 3 Moto3 2026 Usai Diskualifikasi Adrian Fernandez - Image
1

Breaking News! Veda Ega Pratama Naik ke Peringkat 3 Moto3 2026 Usai Diskualifikasi Adrian Fernandez

2

Kronologi Lengkap Diskualifikasi Adrian Fernandez di Moto3 2026, Veda Ega Pratama Naik ke Posisi Tiga Klasemen

3

Hasil Practice Moto3 Hungaria 2026: Veda Ega Pratama Finis P2 dan Lolos ke Q2, Hakim Danish Justru Tersandung

4

Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik

5

Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi

6

Sony Sonjaya Akan Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator Kasus MBG, Janjikan Buka Nama-Nama Besar

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Kalah di Pengadilan Soal Sanksi Etik Promotor Disertasi Bahlil, Guru Besar UI: Mahasiswa Ini Bukan Main-main

9

Prediksi Haiti vs Peru 6 Juni 2026: Momentum Positif Les Grenadiers Uji Kebangkitan La Blanquirroja

10

3 Bintang Baru Sudah Deal! Persebaya Surabaya Siapkan Misi Besar Bernardo Tavares di Musim 100 Tahun

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore