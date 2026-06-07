Jamaah Haji Indonesia Gelombang 2 Bergeser ke Madinah Bawa Boneka Unta

JawaPos.com – Puncak haji telah usai. Jamaah Haji Indonesia gelombang 1 sudah mulai pulang ke tanah air, dan hari ini, Minggu (7/6) jamaah haji gelombang 2 mulai bergeser ke Madinah.

Mereka telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji di Makkah, dan kini bersiap untuk menuntaskan kerinduan kepada Rasulullah.

Hari ini, sebanyak 14 kloter, 5 di antaranya dari Embarkasi Surabaya, diberangkatkan bertahap sejak pagi hingga petang Waktu Arab Saudi.

Salah satunya adalah Abdul Munif, warga Desa Sumberejo, Wonoayu, Sidoarjo. Kakek 63 tahun itu tergabung dalam kloter SUB 59 bersama sang istri, Arief Pristiani.

Dibantu Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), Abdul Munif berupaya keras untuk bisa naik ke bus bertipe high deck itu.

Bekas serangan stroke di bagian kiri tubuhnya satu setengah tahun silam tak membuat ia menyerah. “Aku mau ke (makam) Rasul,” ucapnya, sembari berlinang air mata.

Lantunan doa dan zikir tak putus dari bibir Abdul Munif. Wajahnya semringah, karena tahu akan menziarahi Rasulnya, juga berkesempatan berdoa di Raudhah.

Demikian pula yang dirasakan Supatin, jamaah kloter SUB 60 asal Jombang. Ia sudah bersiap untuk fokus beribadah di masjid Nabawi dan menziarahi makam Rasulullah.

“Saya mboten (tidak) belanja lagi,” ucapnya. Ia sudah merasa cukup membeli oleh-oleh untuk kerabat dan cucu-cucunya di Makkah.