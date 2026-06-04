Wamenhaj Saudi Kunjungi Daker Makkah, Ajak Indonesia Persiapkan Haji 2027 Bersama

JawaPos.com - Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Fatttah Al-Mashat mengunjungi Kantor Urusan Haji Indonesia Daker Makkah, Kamis (4/6).

Dalam kunjungannya, Fattah bertemu dengan Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak, untuk membahas sejumlah persiapan penyelenggaraan haji 2027.

Fattah yang tiba menjelang pukul 13.00 Waktu Arab Saudi disambut oleh Dahnil di lobi kantor daker Makkah, dan keduanya langsung menggelar pertemuan tertutup di ruang rapat lantai 1.

Pertemuan tampak berlangsung serius namun dalam suasana santai. Fattah mengenakan gamis berbalut rompi kombinasi hijau dan cokelat, sementara Dahnil mengenakan setelan jas terang dengan bawahan sarung batik cokelat.

Usai pertemuan sekitar setengah jam, Fattah langsung Kembali ke kantornya tanpa memberikan pernyataan kepada awak media.

Dahnil sendiri mengapresiasi kunjungan tersebut. “Kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita,” terangnya usai pertemuan.

Ada tiga hal utama yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Pertama soal berbagai perubahan yang terjadi dalam layanan haji tahun ini.

Mulai dari kebijakan nusuk, visa, dan sejumlah hal lain yang menurut Fattah merupakan perubahan radikal.

Kemudian soal tantangan yang muncul dalam fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Terutama di Mina, yang akhirnya memunculkan opsi tanazul.