3 Jamaah Haji Asal Jatim Belum Bisa Pulang, Jalani Perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi

JawaPos.com - Memasuki hari kelima pemulangan jemaah haji Debarkasi Surabaya 2026, Jumat (5/6), jumlah jemaah yang tertunda kepulangannya di Arab Saudi bertambah menjadi tiga orang.

Kabar ini disampaikan Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Debarkasi Surabaya sekaligus Plt Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Provinsi Jawa Timur, As’adul Anam.

"Hingga laporan ini diterbitkan, masih terdapat tiga jamaah yang belum dapat dipulangkan karena menjalani perawatan medis di Arab Saudi," ujar Anam dalam keterangannya pada Jumat (5/6).

Berikut tiga jemaah Debarkasi Surabaya yang ditunda kepulangannya, Jumat (5/6):

Mohammad Dzikri Muiz, 65 tahun, kloter 4 Kabupaten Probolinggo, dirawat di RS Jeddah karena kanker; Siti Mutmainah Asari, 64 tahun, kloter 14 Kota Malang, dirawat di RS Bandara Taif; Matory Ahmad Jalil, 78 tahun, kloter 14 Kota Malang, dirawat di RS King Faisal karena sesak napas. Sementara satu jemaah haji dari kloter 1 Kabupaten Probolinggo, Abdul Djalal, 67 tahun, yang sebelumnya dirawat di RS Al-Noor, Mekkah, Arab Saudi, dinyatakan meninggal karena penyakit jantung.

"Semoga seluruh jemaah haji yang sedang menjalani perawatan medis di Arab Saudi, segera diberikan kesembuhan dan dapat kembali ke Tanah Air dalam keadaan sehat," imbuhnya.

PPIH Debarkasi Surabaya memastikan koordinasi dengan otoritas kesehatan dan petugas haji di Arab Saudi terus dilakukan untuk memantau kondisi jamaah yang masih menjalani perawatan tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, As’adul Anam menyampaikan bahwa hingga Jumat siang (5/6), sebanyak 5.684 jemaah haji dari 15 kloter pertama, telah tiba di Asrama Haji Kelas I Surabaya, dengan selamat.

Jumlah ini setara dengan 13 persen dari total jemaah haji dan petugas yang direncanakan kembali ke Tanah Air melalui Debarkasi Surabaya, yakni 44.000 orang dengan rincian 43.237 jemaah dan 763 petugas.