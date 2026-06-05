Otoritas Saudi Pertimbangkan Opsi Tanazul 50 Persen di Musim Haji 2027 untuk Indonesia

JawaPos.com – Pertemuan antara Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Fatttah Al-Mashat dan Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak di Kantor Urusan Haji Indonesia Daker Makkah, Kamis (4/6) membahas sejumlah hal.

Salah satunya terkait evaluasi manajemen massa di Arafah, Muzdalifah, dan Mina selama penyelenggaraan haji 2026.

Secara khusus, Fattah menyoroti keterbatasan kapasitas tenda di area Mina dan berkomitmen mencarikan solusi.

Salah satu opsi yang muncul dalam pembicaraan itu adalah tanazul, yankni menginapkan jamaah haji di hotel-hotel sekitar Jamarat, mengingat padatnya jamaah di Mina.

“Itu kalau (jamaah haji) bisa ditanazulkan 50 persen, mereka akan mempertimbangkan,” terang Dahnil usai pertemuan.

Bila separuh jamaah haji Indonesia melaksanakan tanazul, itu akan mengurangi kepadatan jamaah haji di Kawasan Mina.

“(Luas) Mina (untuk jamaah haji Indonesia) itu hanya sekitar 12,6 hektare. Jadi sangat terbatas. Jadi skema tanazul itu mungkin akan kita maksimalkan,” lanjutnya.

Dengan luas area 12,6 hektare, bila dibagi rata, setiap jamaah haji indonesia hanya memiliki ruang kurang dari 0,6 meter persegi. Itu pun masih dikurangi toilet dan jalan menuju tenda.

Karena itu, Tanazul menjadi opsi yang menarik bagi kedua pihak. Sebagai Gambaran, pada musim haji 2026, ada sekitar 20 ribu jamaah haji Indonesia yang diprogramkan tanazul.