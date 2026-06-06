Musyrif Diny Dorong Masa Tinggal Jamaah Haji Dikurangi, Arbain Bersifat Opsional

JawaPos.com – Musyrif Diny Kementerian Haji dan Umrah RI mendorong agar pelaksanaan haji bisa lebih efisien. Salah satunya adalah dengan mengurangi masa tinggal jamaah haji di tanah suci.

Tahun ini, masa tinggal jamaah haji Indonesia di tanah suci rata-rata 40 hari, ditambah 2 hari penerbangan pergi dan pulang.

Anggota Musyrif Diny KH Cholil Nafis menjelaskan, masa tinggal 40 hari itu terlalu lama untuk jamaah haji Indonesia dan tidak efisien.

Masa tinggal yang lama menjadi salah satu faktor biaya haji Indonesia masih tinggi. Padahal, masa tinggal jamaah masih bisa dikurangi.

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“Umpamanya bisa dijadikan 30 hari, bisa juga 25 hari,” terang Cholil Nafis di Makkah, Jumat (5/6) sore Waktu Arab Saudi (WAS).

Pengurangan masa tinggal bisa dimulai dari Madinah. Selama ini, jamaah haji diprogramkan berada di Madinah selama 8 hari untuk menjalani shalat arbain, atau shalat wajib 40 waktu berjamaah di Masjid Nabawi.

“Bagaimana kalau umpamanya Arbain itu menjadi opsional. Yang mau Arbain monggo, yang nggak mau Arbain di Madinah bisa lebih cepat, bisa tiga hari,” lanjutnya.

Kemudian, masa tinggal di Makkah juga bisa dikurangi. Sebab, masa puncak haji sebenarnya tidak lama.

Masa puncak haji, tutur Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia itu, efektifnya hanya selama seminggu.