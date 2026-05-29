Jutaan Jamaah Haji Ambil Nafar Awal, Kembali dari Mina via Jamarat

JawaPos.com – Diperkirakan Sebagian besar jamaah haji sedunia, termasuk Indonesia, mengambil nafar awal dalam ibadah melontar jumrah pada musim haji kali ini.
Sejak Jumat (29/5) dini hari atau12 Zulhijjah waktu Arab Saudi, gelombang kedatangan jamaah haji ke Kota Makkah seolah tak terputus.
Jalanan kota Makkah di sekitar jamarat macet total. Kendaraan nyaris tak bisa bergerak karena padatnya jamaah.
Para jamaah haji melontar jumrah di jamarat pada 12 Zulhijjah dengan membawa serta seluruh barang bawaan dan perbekalan dari Mina. Sebagian lagi mengambil nafar tsani dan baru akan kembali ke Makkah besok (30/5).
Nafar awal merupakan salah satu pilihan durasi mabit di Mina. Yakni mengakhiri mabit di Mina dan melontar jumrah pada 12 Zulhijjah lalu kembali ke Kota Makkah pada hari yang sama sebelum matahari terbenam.
Bila jamaah haji masih berada di Mina, termasuk area jamarat setelah matahari terbenam, mereka harus mengambil nafar tsani dan mabit semalam lagi di Mina. juga melontar jumrah satu putaran lagi.
Seusai melontar jumrah pada 13 Zulhijjah, para jamaah bisa kembali ke tenda lalu naik bus ke Makkah, bisa juga langsung berjalan kaki dari jamarat memasuki kota Makkah.
“Alhamdulillah, kami sudah mengambil nafar awal,” ujar Reni Kustanti, jamaah haji kloter SUB 112. Ia baru saja tiba di hotelnya di Makkah usai melontar jumrah.
Dia mengapresiasi pelayanan akomodasi selama di tenda-tenda Mina. “Lumayan nyaman. Makanan berlimpah. Alhamdulillah (Tidur) tidak berdesakan, AC-nya saja sampai bikin kami kedinginan,” lanjut jamaah haji asal Nganjuk itu.
