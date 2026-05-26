Khutbah Wukuf di Arafah 2026: Haji Mabrur Lahirkan Akhlak dan kepedulian Sosial

JawaPos.com – Jamaah haji Indonesia siang ini, Selasa (26/5) Waktu Arab Saudi (WAS) menjalani wukuf di Arafah.

Prosesi wukuf diawali khutbah yang disampaikan oleh anggota Amirul Hajj KH Asep Saifuddin Chalim, dengan tema “Tri Sukses Haji: Jalan Menuju Haji Mabrur dan Kemaslahatan Bangsa.”

Dalam khutbahnya, KH Asep menyampaikan bahwa kehadiran jamaah haji untuk wukuf di Arafah bukan sekadar kehadiran fisik.

Lebih dari itu, wukuf menjadi momentum spiritual untuk Kembali kepada Allah, mengakui kelemahan diri, bertaubat, berdoa, dan memperkuat ketakwaan.

“Di Padang Arafah ini, manusia belajar bahwa tidak ada kemuliaan sejati selain ketakwaan. Di tempat ini, air mata taubat lebih berharga daripada kemegahan dunia,” ujar KH Asep.

Ia mengingatkan, harta tidak membuat seseorang lebih mulia. Jabatan tidak membuat seseorang lebih dekat kepada Allah.

Semua akan Kembali Kepada Allah Di Arafah, seorang hamba menyadari bahwa seluruh perjalanan hidup pada akhirnya akan kembali kepada Allah SWT.

“Semua hadir sebagai hamba. Semua memohon ampun. Semua mengharap rahmat. Semua menunggu karunia Allah,” lanjutnya.

KH Asep meminta jamaah haji untuk menundukkan hati dan menjernihkan niat. “Kita bersihkan lisan dari keluhan yang tidak perlu dan berpotensi melukai hati orang lain,” jelasnya.