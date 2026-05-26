Khutbah Wukuf di Arafah 2026: Haji Mabrur Lahirkan Akhlak dan kepedulian Sosial

Jamaah Haji Indonesia kloter SUB 13 mengikuti jalannya khutbah wukuf di Arafah, Selasa (26/5/2026). (Bayu Putra/JawaPos.com/MCH 2026)
JawaPos.com – Jamaah haji Indonesia siang ini, Selasa (26/5) Waktu Arab Saudi (WAS) menjalani wukuf di Arafah.
Prosesi wukuf diawali khutbah yang disampaikan oleh anggota Amirul Hajj KH Asep Saifuddin Chalim, dengan tema “Tri Sukses Haji: Jalan Menuju Haji Mabrur dan Kemaslahatan Bangsa.”
Dalam khutbahnya, KH Asep menyampaikan bahwa kehadiran jamaah haji untuk wukuf di Arafah bukan sekadar kehadiran fisik.
Lebih dari itu, wukuf menjadi momentum spiritual untuk Kembali kepada Allah, mengakui kelemahan diri, bertaubat, berdoa, dan memperkuat ketakwaan.
“Di Padang Arafah ini, manusia belajar bahwa tidak ada kemuliaan sejati selain ketakwaan. Di tempat ini, air mata taubat lebih berharga daripada kemegahan dunia,” ujar KH Asep.
Ia mengingatkan, harta tidak membuat seseorang lebih mulia. Jabatan tidak membuat seseorang lebih dekat kepada Allah.
Di Arafah, seorang hamba menyadari bahwa seluruh perjalanan hidup pada akhirnya akan kembali kepada Allah SWT.
“Semua hadir sebagai hamba. Semua memohon ampun. Semua mengharap rahmat. Semua menunggu karunia Allah,” lanjutnya.
KH Asep meminta jamaah haji untuk menundukkan hati dan menjernihkan niat. “Kita bersihkan lisan dari keluhan yang tidak perlu dan berpotensi melukai hati orang lain,” jelasnya.
Rasulullah SAW bersabda:
Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
13 Rekomendasi Tempat Liburan di Malang dengan Pilihan Wisata Alam, Hiburan, dan Spot Santai yang Membuat Pikiran Lebih Fresh
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK