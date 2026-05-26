Logo JawaPos
HomeHaji
Author avatar - Image
Bayu Putra
Rabu, 27 Mei 2026 | 00.00 WIB

Khutbah Wukuf di Arafah 2026: Haji Mabrur Lahirkan Akhlak dan kepedulian Sosial

Jamaah Haji Indonesia kloter SUB 13 mengikuti jalannya khutbah wukuf di Arafah, Selasa (26/5/2026). (Bayu Putra/JawaPos.com/MCH 2026) - Image

Jamaah Haji Indonesia kloter SUB 13 mengikuti jalannya khutbah wukuf di Arafah, Selasa (26/5/2026). (Bayu Putra/JawaPos.com/MCH 2026)

JawaPos.com – Jamaah haji Indonesia siang ini, Selasa (26/5) Waktu Arab Saudi (WAS) menjalani wukuf di Arafah.

Prosesi wukuf diawali khutbah yang disampaikan oleh anggota Amirul Hajj KH Asep Saifuddin Chalim, dengan tema “Tri Sukses Haji: Jalan Menuju Haji Mabrur dan Kemaslahatan Bangsa.”

Dalam khutbahnya, KH Asep menyampaikan bahwa kehadiran jamaah haji untuk wukuf di Arafah bukan sekadar kehadiran fisik.

Lebih dari itu, wukuf menjadi momentum spiritual untuk Kembali kepada Allah, mengakui kelemahan diri, bertaubat, berdoa, dan memperkuat ketakwaan.

“Di Padang Arafah ini, manusia belajar bahwa tidak ada kemuliaan sejati selain ketakwaan. Di tempat ini, air mata taubat lebih berharga daripada kemegahan dunia,” ujar KH Asep.

Ia mengingatkan, harta tidak membuat seseorang lebih mulia. Jabatan tidak membuat seseorang lebih dekat kepada Allah.

Semua akan Kembali Kepada Allah

Di Arafah, seorang hamba menyadari bahwa seluruh perjalanan hidup pada akhirnya akan kembali kepada Allah SWT.

“Semua hadir sebagai hamba. Semua memohon ampun. Semua mengharap rahmat. Semua menunggu karunia Allah,” lanjutnya.

KH Asep meminta jamaah haji untuk menundukkan hati dan menjernihkan niat. “Kita bersihkan lisan dari keluhan yang tidak perlu dan berpotensi melukai hati orang lain,” jelasnya.

Rasulullah SAW bersabda:

Editor: Bayu Putra
Tags
Artikel Terkait
Jamaah Haji Mulai Dibawa ke Arafah, 11.570 Orang Pilih Jalani Tarwiyah - Image
Haji

Jamaah Haji Mulai Dibawa ke Arafah, 11.570 Orang Pilih Jalani Tarwiyah

Senin, 25 Mei 2026 | 20.15 WIB

1.200 Tenaga Kesehatan Disiagakan untuk Puncak Haji, Atur Layanan Wukuf agar Tak Langgar Regulasi Saudi - Image
Haji

1.200 Tenaga Kesehatan Disiagakan untuk Puncak Haji, Atur Layanan Wukuf agar Tak Langgar Regulasi Saudi

Senin, 25 Mei 2026 | 03.55 WIB

Wamenhaj Dahnil Pastikan Jamaah Haji Indonesia Dapat Tempat di Tenda Arafah dan Mina - Image
Haji

Wamenhaj Dahnil Pastikan Jamaah Haji Indonesia Dapat Tempat di Tenda Arafah dan Mina

Senin, 25 Mei 2026 | 03.09 WIB

Terpopuler

Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya? - Image
1

Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?

2

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

3

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

4

10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping

5

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

6

13 Rekomendasi Tempat Liburan di Malang dengan Pilihan Wisata Alam, Hiburan, dan Spot Santai yang Membuat Pikiran Lebih Fresh

7

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

8

Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang

9

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

10

Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore