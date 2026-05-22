Batal Naik Haji, Purbaya Akui Visa Dua Anaknya Tak Bisa Terbit

JawaPos.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap salah satu alasan dirinya batal berangkat menunaikan ibadah haji tahun ini. Sebelumnya, Purbaya berencana berangkat ke tanah suci pada Kamis (21/5).

Purbaya mengaku visa untuk dua anaknya tidak dapat terbit sehingga seluruh rencana keberangkatan keluarga akhirnya dibatalkan.

Hal itu disampaikannya, saat dikonfirmasi apakah ada persoalan tertentu yang membuat keberangkatannya batal, Purbaya membantah adanya masalah lain. Dia menegaskan pembatalan murni karena visa dua anaknya tidak keluar.

“(Bukan karena ada sesuatu?) Gak ada,” ujar Purbaya dalam sebuah diskusi yang dipantau secara daring, Jumat (22/5).

Purbaya mengaku tak tega meninggalkan kedua anaknya. Terlebih memang ia merencanakan akan menunaikan rukun islam bersama seluruh keluarganya.

“Salah satunya, anak saya gak dapat visa dua-duanya. Jadi saya gak tega ninggalin mereka, Pak. Belum saatnya Pak,” sambungnya.

Sebelumnya, Bendahara Negara ini mengaku tengah mempersiapkan diri untuk menjalankan ibadah haji tahun ini bersama keluarga. Persiapan itu dilakukan lewat manasik haji yang telah digelar di kantor pekan lalu.

“Udah, udah (persiapan haji) kemarin. Minggu lalu, di kantor. Ada persiapan haji. Manasik, manasik,” kata Purbaya dalam media briefing di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (11/5).