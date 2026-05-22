Batal Naik Haji, Purbaya Akui Visa Dua Anaknya Tak Bisa Terbit

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap salah satu alasan dirinya batal berangkat menunaikan ibadah haji tahun ini. Sebelumnya, Purbaya berencana berangkat ke tanah suci pada Kamis (21/5).
Purbaya mengaku visa untuk dua anaknya tidak dapat terbit sehingga seluruh rencana keberangkatan keluarga akhirnya dibatalkan.
Hal itu disampaikannya, saat dikonfirmasi apakah ada persoalan tertentu yang membuat keberangkatannya batal, Purbaya membantah adanya masalah lain. Dia menegaskan pembatalan murni karena visa dua anaknya tidak keluar.
“(Bukan karena ada sesuatu?) Gak ada,” ujar Purbaya dalam sebuah diskusi yang dipantau secara daring, Jumat (22/5).
Baca Juga:Blackout Sumatera! Listrik di Sumut, Aceh, dan Riau Lumpuh Total Malam Ini, Begini Penjelasan Resmi PLN
Purbaya mengaku tak tega meninggalkan kedua anaknya. Terlebih memang ia merencanakan akan menunaikan rukun islam bersama seluruh keluarganya.
“Salah satunya, anak saya gak dapat visa dua-duanya. Jadi saya gak tega ninggalin mereka, Pak. Belum saatnya Pak,” sambungnya.
Sebelumnya, Bendahara Negara ini mengaku tengah mempersiapkan diri untuk menjalankan ibadah haji tahun ini bersama keluarga. Persiapan itu dilakukan lewat manasik haji yang telah digelar di kantor pekan lalu.
“Udah, udah (persiapan haji) kemarin. Minggu lalu, di kantor. Ada persiapan haji. Manasik, manasik,” kata Purbaya dalam media briefing di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (11/5).
Dia mengaku secara umum sudah mulai memahami tahapan ibadah haji. Namun, ada satu hal yang masih menjadi tantangan baginya, yakni menghafal doa-doa selama pelaksanaan ibadah.
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
8 Spot Kuliner di Kota Tua Surabaya, Makan Enak dengan Suasana Vintage dan Pemandangan yang Memanjakan Mata!
Mariano Peralta Merapat ke Persija Jakarta? Manajer Borneo FC Langsung Buka Suara
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan