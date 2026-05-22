Wamenhaj Dahnil Copot Paksa Tanda KBIHU di Tenda Arafah: Bikin Jamaah Haji Tidak Kebagian Tenda

JawaPos.com – Raut wajah Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak langsung berubah saat mengunjungi tenda-tenda jamaah haji Indonesia di Arafah, Kamis (21/5) sore waktu Arab Saudi.

Ia mendapati di hampir setiap tenda telah terpasang penanda milik kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU).

Hal itu menimbulkan kesan seolah tenda bertanda tersebut hanya diperuntukan bagi jamaah yang tergabung dalam KBIHU yang menempel tanda.

“Jangan dibiarkan ada yang nempelin gini. Tidak boleh ada KBIHU yang nempel kayak begini,” ucap Dahnil sembari mencopot paksa penanda milik KBIHU di salah satu tenda.

Hal itu diamini pula oleh Menhaj Mochamad Irfan Yusuf yang berada di lokasi yang sama. Ia mengatakan, tanda KBIHU acapkali membuat jamaah di luar KBIHU terhalang untuk masuk.

“Orang di luar KBIHU ini, nanti jadinya tersisih, nggak boleh masuk,” terang Irfan. Tentu saja itu tidak adil bagi jamaah mandiri yang tidak bergabung dalam KBIHU.

Dalam kesempatan itu, Dahnil menegaskan bahwa yang berwenang mengatur penempatan jamaah haji di tenda-tenda di Arafah dan Mina adalah PPIH Arab Saudi, bukan KBIHU.

“Kami nggak peduli, yang nggak tertib dengan Kementerian Haji dan Umrah, kita tutup KBIH yang bandel-bandel begini,” tegas mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu.

Hal senada disampaikan Irfan Yusuf. “Tulisan kloter sekian dari embarkasi mana, itu cukup. Tidak ada tambahan lain,” timpalnya.

