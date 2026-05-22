Muhammad Firdaus Ahlan, Jamaah Haji Lansia yang Hilang Sepekan Ditemukan Wafat

JawaPos.com – Sepekan usai diketahui menghilang, Muhammad Firdaus Ahlan, jamaah haji asal Kloter JKG 27 akhirnya berhasil ditemukan.

Namun, ditemukannya kakek berusia 72 tahun itu sekaligus menjadi kabar duka bagi keluarga. Sebab, Firdaus ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Hari ini, Jumat (22/5), jenazah Firdaus berada di RS Arab Saudi di Makkah. PPIH Arab Saudi telah mengirimkan perwakilan untuk mengecek jenazah Firdaus.

“Berdasarkan laporan tim di lapangan dan koordinasi dengan otoritas Arab Saudi, Bapak Muhammad Firdaus diketemukan dalam keadaan wafat,” terang Koordinator Bidang Media Center Haji PPIH Arab Saudi 2026 Hasan Afandi, Jumat (22/5).

Ia menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Firdaus. “Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala melimpahkan Rahmat dan Ampunan-Nya kepada almarhum dan memberikan kesabaran kepada keluarga yang ditinggalkan,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Hasan juga menyampaikan apresiasinya kepada pihak keluarga atas kesabaran menanti kabar pencarian Firdaus.

Juga semua pihak yang terlibat dalam pencarian, termasuk tim PPIH Arab Saudi yang diterjunkan ke sejumlah lokasi untuk mencari keberadaan Firdaus.

“Pemerintah melalui PPIH Arab Saudi akan menyiapkan badal haji yang dilakukan oleh petugas haji bagi almarhum,” tutur Hasan.

Ia mengajak para jamaah haji untuk saling peduli dan saling memperhatikan sesamanya.