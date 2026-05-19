Damiri Tetap Happy Meski Jempol Kaki Diamputasi di Tanah Suci: Kenang-Kenangan dari Ibadah Haji

JawaPos.com – Damiri, jamaah haji Indonesia asal Kabupaten Tegal meninggalkan jejaknya di tanah suci. Bagian dari dirinya ia tempatkan selamanya di kota kelahiran Nabi.

Lansia berusia 66 tahun itu memang baru saja menjalani operasi amputasi jempol kaki kiri di Rumah sakit Arab Saudi.

Ia menduga penyebabnya adalah penyakit diabetes dan asam urat yang ia bawa dari tanah air, yang membuat kakinya cedera saat ia beribadah di tanah suci.

Sembari tertawa, ia menceritakan awal mula jempol kaki kirinya diamputasi. Semua berawal saat Damiri dan rombongan jamaah SOC 2 menjalani umrah wajib pada awal Mei lalu.

“Waktu itu berangkat jam 10 malam, pulang jam 02.00. Paginya baru terasa, nggak bisa tidur,” terangnya saat ditemui di kamarnya di Hotel Emaar al Taqwa Makkah, Minggu (17/5).

Jempol kaki kirinya bengkak dan mulai menghitam. Saat dicek, gula darah Damiri mencapai angka 500.

Akhirnya, ia dirujuk ke RS Arab Saudi di Makkah. Tiga hari ia menjalani perawatan. Lalu pada hari ketiga, dokter memutuskan untuk mengamputasi jempol kaki kirinya, agar infeksi tak semakin menjalar.

“Semua pengobatannya gratis,” lanjutnya bersemangat.

Damiri sama sekali tidak bersedih kehilangan angggota tubuhnya. Sebaliknya, ia justru merasa senang sudah diamputasi sehingga infeksinya tak menjalar.