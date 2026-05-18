Intan Nuraini Bersyukur Sudah Berada di Tanah Suci, Siap Melaksanakan Ibadah Haji

JawaPos.com - Intan Nuraini dan keluarga sudah berada di Tanah Suci bersiap untuk melaksanakan ibadah haji di tahun 2026 ini. Dia pun mengucap rasa syukur tak terhingga karena ditakdirkan untuk menunaikan rukun Islam kelima.

Intan Nuraini sadar betul bahwa ibadah haji bukan semata memiliki kemampuan secara finansial, tapi juga merupakan panggilan Sang Khaliq terhadap hamba-hamba-Nya yang terpilih.

"Masya Allah dipanggil ke Tanah Suci adalah suatu nikmat yang tak terhingga. Bisa datang bersama-sama dengan adikku tercinta, tak lagi bisa membuatku berkata-kata. Ferima kasih Ya Allah," ucap Intan Nuraini dalam unggahan di Instagram pribadinya, @intan_nuraini23.

Intan Nuraini mengunggah foto saat berada di Makkah. Dia bertemu dengan teman baru dari negara lain saat melaksanakan ibadah di Masjidil Haram.

"Ketemu teman baru dari Pakistan. Senangnya jumpa saudara sesama muslim dari seluruh dunia," tuturnya.

Intan Nuraini melaksanakan ibadah haji sepertinya meninggalkan anak-anaknya di rumah. Dia pun memohon kepada Allah agar anak-anaknya dilindungi selama ia terpisah dari mereka.