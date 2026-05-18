Bayu Putra
Senin, 18 Mei 2026 | 22.28 WIB

Jamaah Haji Indonesia Lontar Jumrah di Lantai 3 Jamarat, Tanazul di Lantai 1, Jangan Pindah-Pindah

Panorama kawasan Mina dan Jamarat. Jamaah haji Indonesia akan melontar jumrah di lantai 3 Jamarat menggnakan jalur khusus langsung dari tenda di Mina. (Bayu Putra/JawaPos.com/MCH 2026)

JawaPos.com – Jamarat adalah bangunan empat lantai yang menjadi bingkai bagi tiga jumrah. Yakni Jumrah Ula, Wustha, dan Aqabah.

Bangunannya dibuat empat lantai untuk mengurangi potensi saling berdesakan antarjamaah haji saat melontar jumrah.

Di Jamarat, jamaah haji Indonesia yang tinggal di tenda-tenda Mina kebagian melontar di lantai 3. Area ini bisa diakses langsung dari tenda jamaah di Mina tanpa perlu naik eskalator dari lantai dasar.

Sementara, bagi jamaah yang tanazul, lebih mudah untuk mengakses lantai dasar Jamarat untuk melontar jumrah.

Koordinator Bidang Satuan Operasi Armuzna dan Linjam PPIH Arab Saudi Harun Ar-Rasyid Usman meminta jamaah haji Indonesia taat dengan arahan petugas haji saat melontar jumrah.

Petugas akan mengarahkan jamaah haji ke jalur lang langsung menuju jamarat, sehingga jamaah tidak perlu berputar-putar.

Mengingat akan banyak penyekatan di area sekitar Jamarat untuk mengorganisir jamaah haji sedunia yang akan melontar jumrah.

Dari tenda Mina, Jamaah haji Indonesia akan langsung menyusuri jalur melewati terowongan Muaisim atau Mu’ashim.

Keluar dari terowongan, jamaah akan menyusuri jalur menanjak langsung menuju lantai 3 Jamarat. “Kemudian setelah melakukan lontar jumrah, jangan turun ke bawah,” ujar Harun.

Dia juga menginsruksikan petugas agar menanyai jamaah, apakah akan kembali ke tenda Mina atau ke hotel.

Editor: Bayu Putra
