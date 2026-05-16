Bayu Putra
Sabtu, 16 Mei 2026 | 20.25 WIB

Jamaah Haji dapat 15 Kali Makan Ready to Eat Selama Armuzna dengan Cita Rasa Indonesia

salah satu bahan makanan asal Indonesia di dapur konsumsi jamaah haji Inodnesia. selama masa puncak haji, konsumsi akan menggunakan makanan siap saji atau ready to eat. (Media Center Haji 2026)

JawaPos.com – Pasokan makanan segar dipastikan bakal berhenti saat masa puncak haji karena sulitnya distribusi. Karena itu, PPIH Arab Saudi menggantinya dengan makanan siap saji atau ready to eat (RTE).

Dirjen Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Jaenal Effendi menjelaskan, makanan RTE akan dibagikan untuk periode 7-13 Zulhijjah.

Artinya sejak dua hari sebelum wukuf hingga hari tasyrik berakhir, seluruh makanan untuk jamaah haji adalah RTE.

Hal itu disampaikan Jaenal usai menemui perwakilan dapur-dapur penyedia konsumsi jamaah di Makkah Jumat (15/5) malam Waktu Arab Saudi.

Makanan RTE untuk dapur-dapur akan tersedia untuk tanggal 7, 8 pagi, dan 13 Zulhijjah sore, saat pra dan pasca armuzna.

“Adapun di tanggal 8 siang, 9, 10, 11, dan 12, serta 13 pagi, ini sudah disediakan oleh syarikah, Dhuyuful Bait dan Rakeen,” terangnya.

Secara keseluruhan, selama lima hari masa puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), jamaah akan mendapatkan makan 15 kali atau tiga kali sehari

Saat ini seluruhnya sudah siap untuk didistribusikan. Distribusi dilakukan dari Perusahaan RTE ke dapur, kemudian dapur akan mengirimkannya ke hotel masing-masing jamaah.

Jaenal memastikan bahwa menu RTE tetap bercita rasa Inndonesia, agar jamaah tidak perlu beradaptasi soal rasa.

“Ada rendang, ada telurnya. Macem-macem lah ini. Karena tentu harapannya selama sekian hari itu menunya berbeda-beda. Yang jelas cita rasa Indonesia,” jelasnya.

