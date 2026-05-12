6 Jamaah Embarkasi Surabaya Wafat di Tanah Suci, Mayoritas Dipicu Serangan Jantung

JawaPos.com - Kabar duka menyelimuti penyelenggaraan Ibadah Haji 2026. Sebanyak 6 jamaah calon haji dari Embarkasi Surabaya, menghembuskan napas terakhirnya (wafat) di Tanah Suci.

Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Surabaya, As'adul Anam mengatakan hingga Senin (11/5), jumlah jamaah calon haji asal Embarkasi Surabaya yang wafat di Arab Saudi adalah 6 orang.

“Kami turut berduka cita atas wafatnya para jamaah haji di Tanah Suci. Semoga seluruh amal ibadah beliau diterima Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan,” tutur Anam di Asrama Haji Surabaya, Senin (11/5).

PPIH Embarkasi Surabaya terus berkoordinasi dengan keluarga jamaah di daerah masing-masing. Anam memastikan seluruh jamaah yang wafat telah mendapatkan penanganan sesuai prosedur dan dimakamkan di sana.

Jamaah terbaru yang wafat adalah Suyono Reso asal kloter 62 Kabupaten Jombang. Pria berusia 58 tahun tersebut menghembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit King Faisal, Makkah pada 9 Mei 2026.

Penyebabnya karena cardiogenic shock, yakni kondisi ketika jantung gagal memompa darah secara optimal, sehingga pasokan oksigen ke organ vital terganggu dan memicu kegagalan fungsi tubuh.

Berikut daftar jamaah asal Embarkasi Surabaya yang wafat pada Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026, data sementara per 11 Mei 2026:

1. Kamariyah Dul Tayib, 85 tahun, Kloter 8 Kabupaten Pasuruan, wafat di Hotel Maysan Al Harithia, Madinah pada 26 April 2026 karena Acute Respiratory Failure.

2. ⁠Abd Wachid, 71 tahun, Kloter 7 Kabupaten Pasuruan, wafat di RS Al-Noor, Makkah pada 7 Mei 2026 karena Septic Shock.