6 Jamaah Embarkasi Surabaya Wafat di Tanah Suci, Mayoritas Dipicu Serangan Jantung

Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Surabaya, As'adul Anam. (Istimewa)
JawaPos.com - Kabar duka menyelimuti penyelenggaraan Ibadah Haji 2026. Sebanyak 6 jamaah calon haji dari Embarkasi Surabaya, menghembuskan napas terakhirnya (wafat) di Tanah Suci.
Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Surabaya, As'adul Anam mengatakan hingga Senin (11/5), jumlah jamaah calon haji asal Embarkasi Surabaya yang wafat di Arab Saudi adalah 6 orang.
“Kami turut berduka cita atas wafatnya para jamaah haji di Tanah Suci. Semoga seluruh amal ibadah beliau diterima Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan,” tutur Anam di Asrama Haji Surabaya, Senin (11/5).
PPIH Embarkasi Surabaya terus berkoordinasi dengan keluarga jamaah di daerah masing-masing. Anam memastikan seluruh jamaah yang wafat telah mendapatkan penanganan sesuai prosedur dan dimakamkan di sana.
Jamaah terbaru yang wafat adalah Suyono Reso asal kloter 62 Kabupaten Jombang. Pria berusia 58 tahun tersebut menghembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit King Faisal, Makkah pada 9 Mei 2026.
Penyebabnya karena cardiogenic shock, yakni kondisi ketika jantung gagal memompa darah secara optimal, sehingga pasokan oksigen ke organ vital terganggu dan memicu kegagalan fungsi tubuh.
Berikut daftar jamaah asal Embarkasi Surabaya yang wafat pada Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026, data sementara per 11 Mei 2026:
1. Kamariyah Dul Tayib, 85 tahun, Kloter 8 Kabupaten Pasuruan, wafat di Hotel Maysan Al Harithia, Madinah pada 26 April 2026 karena Acute Respiratory Failure.
2. Abd Wachid, 71 tahun, Kloter 7 Kabupaten Pasuruan, wafat di RS Al-Noor, Makkah pada 7 Mei 2026 karena Septic Shock.
3. Fajar Puja Sasmita, 53 tahun, Kloter 11 Kota Malang, wafat di RS King Faisal, Makkah pada 7 Mei 2026 karena Cardiogenic Shock.
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
9 Rekomendasi Mall Terbaik di Sidoarjo untuk Belanja, Kuliner, dan Tempat Nongkrong Bersama Keluarga
15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan
Jadwal Moto3 Prancis 2026! Start Posisi 6, Veda Ega Pratama Buka Peluang Podium di Moto3 Prancis 2026
17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak
16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi