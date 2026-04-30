Labbaik Allahumma Labbaik, Jamaah Haji Indonesia Bergerak ke Makkah untuk Rangkaian Haji

JawaPos.com – Jamaah haji Indonesia yang ada di Madinah mulai digerakkan ke Kota Makkah hari ini, Kamis (30/4).

Kloter YIA 1 dan JKG 1 menjadi dua kloter paling awal yang diberangkatkan menuju Makkah. Mereka berangkat pukul 07.00 Waktu Arab Saudi (WAS).

Sejak subuh, jamaah sudah bersiap. Mereka mandi ihram, kemudian para laki-laki mengenakan kain ihram lengkap sementara jamaah Perempuan mengenakan gamis putih.

Itu karena para jamaah akan melaksanakan umrah wajib setibanya di Makkah, terutama bagi jamaah haji yang memilih Haji Tamattu.

Koper-koper diurus oleh Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi di Madinah agar jamaah haji tidak kerepotan.

Tepat pukul 07.00, bus Antarkota Perhajian (AKP) bergerak membawa jamaah haji menuju Miqat Dzul Hulaifah atau masjid Bir Ali.

Satu persatu, para jamaah turun dari bus, kemudian masuk ke masjid untuk melaksanakan shalat sunnah ihram.

Beberapa jamaah memilih berlama-lama dalam sujudnya, sebagai bentuk rasa syukur atas panggilan Allah ke Tanah Suci.

Usai kembali ke bus, dengan dipimpin oleh para pembimbing ibadah, para jamaah mengucapkan niat ihram:

Baca Juga:Jemaah Calon Haji Dapat Tambahan Proteksi Risiko Panas saat Armuzna