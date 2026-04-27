Bus Shalawat di Makkah Gratis, Jamaah Haji Dilarang Beri Tips ke Sopir

Penampakan sejumlah armada yang akan digunakan sebagai bus shalawat. Seluruh layanannya gratis, dan jamaah diminta tidak memberi tips pada sopir bus. (Media Center Haji 2026)
JawaPos.com - Bus Shalawat disiapkan menjadi alat transportasi utama bagi jamaah haji di Makkah untuk bepergian dari hotelnya menuju Masjidil haram.
Bus-bus tersebut baru akan beroperasi saat jamaah haji kloter pertama tiba di Makkah dari Madinah akhir bulan ini.
Kabid Transportasi PPIH Arab Saudi Syarif Rahman menjelaskan, seluruh layanan bus shalawat dipastikan gratis. Jamaah tidak perlu keluar uang.
Syarif mengapresiasi jamaah haji Indonesia yang terkenal dermawan saat berada ditanah suci.
Dia mengatakan, sering kali jamaah haji Indonesia menyiapkan tips untuk sopir bus. Namun, sebaiknya itu tidak dilakukan.
"Menurut kami, tidak perlu (memberi tips) karena memang mereka itu sopir yang sudah dibayar oleh perusahaan," jelasnya.
Karena itu, Syarif tegas meminta jamaah haji untuk tidak memberi uang kepada sopir bus shalawat.
Keluarga jamaah juga diminta mengingatkan keluarganya yang berhaji, jangan pernah memberi tips kepada sopir bus shalawat.
Bus Shalawat ini merupakan layanan yang disiapkan Kementerian Haji dan Umrah untuk memudahkan mobilitas jamaah haji selama berada di Makkah.
Hanya saja, rutenya memang terbatas. Bus ini hanya melayani perjalanan jamaah dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya.
