Begini Cara Melaporkan Kendala Layanan Haji lewat Website Kawal Haji

JawaPos.com – Layanan pengaduan online Kawal Haji sudah mulai dioperasikan pada Musim Haji 2026.

Layanan pengaduan berbasis web kawal.haji.go.id ini akan memudahkan jamaah mengadukan setiap kendala yang dialami terkait layanan haji.

Laporan dari jamaah bisa dipantau oleh seluruh petugas haji, sehingga bisa segera memberikan solusi yang diperlukan.

Pelaksana Siskohat Kantor Urusan Haji Jeddah, Ali Sadikin menjelaskan, website tersebut berfungsi sebagai media bagi jamaah dan petugas, untuk memberikan laporan ketika mengalami kendala tertentu yang terkait dengan layanan haji.

Jamaah dipersilakan melaporkan berbagai kendala yang dihadapi. Mulai dari masalah konsumsi, akomodasi atau penginapan, atau kendala di layanan transportasi.

“Kemudian bila terdapat orang hilang, barang hilang, juga terkait informasi Kesehatan, bimbingan ibadah, dan hal lain yang berkaitan dengan operasional haji,” terang Ali.

Menurut Ali, Kawal haji akan memperkuat layanan pada jamaah yang selama ini dilakukan oleh para petugas haji.

Untuk menyampaikan laporan, berikut tahapan-tahapannya:

Buka situs kawal.haji.go.id

Login dengan memasukkan nomor porsi jamaah dan nomor paspor sebagai password

Klik menu “buat laporan”

Pilih kategori laporan

Tulis judul pengaduan

Tulis deskripsi pengaduan

Lampirkan foto bukti laporan maksimal 5 foto

Klik "kirim pengaduan" Website ini menjadi tempat untuk saling membantu secara real time, baik oleh petugas maupun sesama jamaah.