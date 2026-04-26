Bayu Putra
Minggu, 26 April 2026 | 20.20 WIB

Cuaca Makkah-Madinah Makin Menyengat, Suhu Bisa di atas 45 Derajat saat Puncak Haji

Petugas haji mengenakan payung saat berada di luar ruangan di Makkah. Suhu udara di Tanah Suci semakin meningkat menjelang puncak musim haji, karena berteptan dengan awal musim panas. (Media Center Haji 2026)

JawaPos.com – Musim haji tahun ini bertepatan dengan dimulainya musim panas di Arab Saudi. Suhu udara terus meningkat hingga puncak haji.

Data di situs cuaca resmi pemerintah Arab Saudi menunjukkan bahwa suhu tertinggi di Madinah pada hari ini, Minggu (26/4) bisa mencapai 36 derajat celsius dengan kelembapan 54%.

Kemudian, suhu udara tertinggi untuk 10 ke depan diprakirakan ada di kisaran 33-41 derajat celsius.

Suhu tertinggi dalam 10 ke depan diprakirakan terjadi pada Selasa (5/5), di mana suhu udara bisa mencapai 41 derajat celsius.

Sementara itu, suhu tertinggi di Makkah pada hari ini, Minggu (26/4) akan mencapai 38 derajat celsius dengan kelembapan mencapai 70%.

Dalam 10 hari ke depan, suhu tertinggi di Makkah diprakirakan berada di kisaran 35-39 derajat celsius.

Suhu tertinggi di Makkah, yakni 39 derajat celsius diprakirakan terjadi pada Selasa (5/5) mendatang.

Suhu udara di Madinah cenderung lebih panas dibandingkan Makkah saat musim panas.

Sebab, posisi Madinah berada sekitar 400 km di Utara Makkah. Sementara posisi matahari terus bergerak ke arah belahan bumi Utara.

Jamaah haji tidak hanya harus mewaspadai cuaca saat ini. Tantangan utama justru muncul saat fase puncak haji dan setelahnya.

