Logo JawaPos
HomeHaji
Author avatar - Image
Bayu Putra
Sabtu, 25 April 2026 | 05.32 WIB

1 Jamaah Haji asal Solo Meninggal di Madinah, Kemenhaj Pastikan Badal Haji

Jamaah Haji Indonesia beraktivitas di depan salah satu hotel di Madinah. Hingga Jumat (24/4/2026), sudah ada satu jamaah hajji Indonesia yang wafat di tanah suci. (Media Center Haji 2026) - Image

Jamaah Haji Indonesia beraktivitas di depan salah satu hotel di Madinah. Hingga Jumat (24/4/2026), sudah ada satu jamaah hajji Indonesia yang wafat di tanah suci. (Media Center Haji 2026)

JawaPos.com – Pada hari keempat pelaksanaan operasional haji 2026, Jumat (24/4), sudah ada satu orang jamaah haji yang meninggal dunia di Madinah.

Hingga Jumat (24/4) malam nanti Waktu Arab Saudi, tercatat sudah ada 19.703 jamaah haji Indonesia yang mendarat di Kota Madinah.

Mereka tergabung dalam 50 kloter yang masuk pemberangkatan gelombang pertama jamaah haji Indonesia.

Dengan belasan ribu jamaah haji yang sudah memasuki kota Madinah, tim Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) juga telah mencatat sejumlah jamaah haji yang mengalami keluhan kesehatan.

Tercatat, 93 jamaah haji menjalani rawat jalan akibat sejumlah kasus gangguan Kesehatan.

“Dua orang dirujuk ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI, dan satu orang dirujuk ke rumah sakir Arab Saudi,” terang Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah RI Ichsan Marsha, Jumat (24/4).

Dia juga membenarkan bahwa ada satu orang jamaah haji yang wafat di Madinah.

“Kami juga menyampaikan berita duka atas wafatnya satu jamaah haji kloter SOC 3 asal Solo atas nama Rodiyah,” lanjut Ichsan.

Jamaah berusia 68 tahun itu wafat akibat terkena serangan jantung, dan jenazahnya sudah ditangani oleh tim KKHI.

Rodiyah menjadi jamaah haji pertama asal Indonesia yang wafat di tanah suci pada pelaksanaan haji tahun 2026

Editor: Bayu Putra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore