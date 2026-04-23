Logo JawaPos
HomeHaji
Author avatar - Image
Fatah Elhusein
Kamis, 23 April 2026 | 22.35 WIB

7 Budaya Orang Arab yang Wajib Diketahui Calon Haji agar Tidak Kaget di Tanah Suci

Jemaah haji di depan Kabah (Dok. Radiefrmadna/Pixabay) - Image

Jemaah haji di depan Kabah (Dok. Radiefrmadna/Pixabay)

JawaPos.com – Ibadah haji bukan hanya soal kesiapan fisik dan pemahaman manasik, tetapi juga kesiapan dalam menghadapi perbedaan budaya. Calon jemaah haji Indonesia yang akan berangkat ke Tanah Suci perlu memahami bahwa kehidupan sosial di Arab Saudi memiliki kebiasaan yang berbeda dengan di Indonesia.

Perbedaan ini kerap memicu kesalahpahaman jika tidak dipahami sejak awal. Mulai dari cara berbicara, etika berinteraksi, hingga kebiasaan sehari-hari masyarakat Arab, semuanya memiliki nilai dan norma tersendiri yang perlu dihormati oleh para jemaah.

Melansir dari pembekalan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Karimun, pemahaman terhadap budaya lokal menjadi bagian penting agar jemaah dapat beradaptasi dengan baik selama menjalankan ibadah. Berikut 7 budaya orang Arab yang perlu diketahui calon haji:

1. Budaya Mujamalah (Basa-basi)

Berbeda dengan kebiasaan orang Indonesia yang cenderung langsung pada inti pembicaraan, masyarakat Arab sering menggunakan mujamalah atau basa-basi dalam berkomunikasi. Percakapan biasanya diawali dengan kalimat pembuka yang panjang sebelum masuk ke maksud utama. Hal ini merupakan bentuk kesopanan dan penghormatan terhadap lawan bicara.

2. Suara Keras Bukan Tanda Marah

Banyak jemaah Indonesia yang merasa kaget saat pertama kali mendengar orang Arab berbicara dengan nada tinggi. Padahal, suara keras dalam budaya Arab bukan berarti marah. Justru, hal tersebut sering menjadi bentuk ekspresi ketegasan dan kejujuran dalam berkomunikasi.

3. Ekspresi Bahasa Tubuh yang Berbeda

Orang Arab memiliki kebiasaan unik dalam menunjukkan keakraban, seperti merangkul atau mencium pipi saat bertemu dengan teman dekat. Bagi sebagian orang Indonesia, hal ini mungkin terasa tidak biasa. Namun, dalam budaya Arab, tindakan tersebut adalah bentuk kehangatan dan persahabatan.

4. Tidak Semua Budaya Arab Sama dengan Ajaran Islam

Editor: Candra Mega Sari
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore