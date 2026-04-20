Nanda Prayoga
20 April 2026, 21.56 WIB

5 Tips Selama di Pesawat untuk Jemaah Haji: Aman, Nyaman, dan Tetap Khusyuk

Ilustrasi jemaah haji Embarkasi Surabaya saat tiba di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo. (Dokumentasi PPIH Surabaya)

JawaPos.com - Perjalanan menuju Tanah Suci menjadi momen penting bagi jemaah haji, termasuk saat menempuh penerbangan yang memakan waktu cukup panjang. Kondisi di dalam pesawat yang berbeda dengan aktivitas sehari-hari membuat jemaah perlu beradaptasi, baik dari sisi kenyamanan maupun keselamatan.

Selain itu, banyak jemaah haji yang baru pertama kali naik pesawat, sehingga memahami aturan dasar penerbangan menjadi hal yang sangat penting. Kepatuhan terhadap instruksi kru kabin tidak hanya menjaga keselamatan pribadi, tetapi juga seluruh penumpang di dalam pesawat.

Agar perjalanan tetap lancar dan ibadah dapat dijalani dengan kondisi fisik yang prima setibanya di tujuan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan selama berada di dalam pesawat.

Berikut lima tips yang bisa menjadi panduan bagi jemaah haji!

1. Patuhi Larangan Mengaktifkan HP saat Dilarang

Penggunaan ponsel di dalam pesawat tidak bisa dilakukan sembarangan. Pada saat-saat tertentu seperti ketika pesawat akan lepas landas dan mendarat, seluruh penumpang diwajibkan untuk menonaktifkan perangkat elektronik atau mengaktifkan mode pesawat.

Aturan ini bukan tanpa alasan, melainkan untuk mencegah gangguan pada sistem navigasi pesawat.

Jemaah sebaiknya selalu memperhatikan pengumuman dari kru kabin dan mengikuti instruksi dengan disiplin. Jika ragu, lebih baik bertanya terlebih dahulu daripada melanggar aturan yang dapat berdampak pada keselamatan bersama.

2. Jangan Ragu Meminta Bantuan ke Pramugari

Kru kabin atau pramugari bertugas untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan seluruh penumpang. Jika jemaah membutuhkan bantuan, seperti kesulitan menyimpan barang di kabin atas, membutuhkan minuman, merasa kurang sehat, atau ingin menanyakan sesuatu, jangan ragu untuk meminta pertolongan.

Gunakan tombol panggil yang tersedia di atas kursi dengan sopan, lalu tunggu hingga pramugari datang. Sampaikan kebutuhan dengan jelas dan tetap menjaga etika komunikasi. Kru kabin sudah terlatih untuk membantu berbagai kondisi penumpang, termasuk jemaah lanjut usia.

Artikel Terkait
Jangan Bingung! Ini Cara Pakai Toilet untuk Jemaah Haji yang Baru Pertama Kali Naik Pesawat - Image
Haji

Jangan Bingung! Ini Cara Pakai Toilet untuk Jemaah Haji yang Baru Pertama Kali Naik Pesawat

20 April 2026, 21.43 WIB

Lantik PPIH 2026, Menhaj RI Irfan Minta Petugas Utamakan Jemaah Haji Kelompok Rentan - Image
Haji

Lantik PPIH 2026, Menhaj RI Irfan Minta Petugas Utamakan Jemaah Haji Kelompok Rentan

18 April 2026, 05.49 WIB

Kumpulan Doa Lengkap untuk Ibadah Haji, Panduan Penting agar Lebih Khusyuk di Tanah Suci - Image
Haji

Kumpulan Doa Lengkap untuk Ibadah Haji, Panduan Penting agar Lebih Khusyuk di Tanah Suci

17 April 2026, 04.51 WIB

Terpopuler

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK - Image
1

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK

2

Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno

3

Jadwal Clash of Legends Barcelona Legends vs DRX World Legends: Siaran Langsung, Live Streaming dan Daftar Skuad Kedua Tim!

4

Disiarkan di Televisi? Informasi Lengkap Clash of Legends Jakarta 2026! Patrick Kluivert Siap Comeback di GBK

5

Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno

6

Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA

7

Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!

8

Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United

9

15 Tempat Kuliner di Jogja untuk Sarapan Pagi Paling Murah Meriah tapi Rasa Tetap Istimewa

10

Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik

