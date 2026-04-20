5 Tips Selama di Pesawat untuk Jemaah Haji: Aman, Nyaman, dan Tetap Khusyuk

JawaPos.com - Perjalanan menuju Tanah Suci menjadi momen penting bagi jemaah haji, termasuk saat menempuh penerbangan yang memakan waktu cukup panjang. Kondisi di dalam pesawat yang berbeda dengan aktivitas sehari-hari membuat jemaah perlu beradaptasi, baik dari sisi kenyamanan maupun keselamatan.

Selain itu, banyak jemaah haji yang baru pertama kali naik pesawat, sehingga memahami aturan dasar penerbangan menjadi hal yang sangat penting. Kepatuhan terhadap instruksi kru kabin tidak hanya menjaga keselamatan pribadi, tetapi juga seluruh penumpang di dalam pesawat.

Agar perjalanan tetap lancar dan ibadah dapat dijalani dengan kondisi fisik yang prima setibanya di tujuan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan selama berada di dalam pesawat.

Berikut lima tips yang bisa menjadi panduan bagi jemaah haji!

1. Patuhi Larangan Mengaktifkan HP saat Dilarang Penggunaan ponsel di dalam pesawat tidak bisa dilakukan sembarangan. Pada saat-saat tertentu seperti ketika pesawat akan lepas landas dan mendarat, seluruh penumpang diwajibkan untuk menonaktifkan perangkat elektronik atau mengaktifkan mode pesawat.

Aturan ini bukan tanpa alasan, melainkan untuk mencegah gangguan pada sistem navigasi pesawat.

Jemaah sebaiknya selalu memperhatikan pengumuman dari kru kabin dan mengikuti instruksi dengan disiplin. Jika ragu, lebih baik bertanya terlebih dahulu daripada melanggar aturan yang dapat berdampak pada keselamatan bersama.

2. Jangan Ragu Meminta Bantuan ke Pramugari Kru kabin atau pramugari bertugas untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan seluruh penumpang. Jika jemaah membutuhkan bantuan, seperti kesulitan menyimpan barang di kabin atas, membutuhkan minuman, merasa kurang sehat, atau ingin menanyakan sesuatu, jangan ragu untuk meminta pertolongan.