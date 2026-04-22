Bus Pengantar Jemaah Haji Kecelakaan di Sumsel, Jasa Raharja Pastikan Beri Korban Jaminan Pengobatan

Petugas menemui korban kecelakaan bus pengantar jemaah haji di Sumatera Selatan. (Istimewa)

JawaPos.com - Bus pengantar jemaah haji mengalami kecelakaan di Jalan Lintas Belitang BK 8, Kecamatan Belitang, Sumatra Selatan, pada Senin (20/4). Akibat kejadian ini, 8 penumpang mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke RS Charitas Belitang, sedangkan 23 orang lainnya tidak mengalami luka.

Jasa Raharja langsung turun tangan menangani peristiwa ini. Petugas dikirim untuk melihat lokasi kejadian dan korban di rumah sakit. Petugas diperintahkan untuk segera memberikan jaminan bagi korban kecelakaan.

Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin mengatakan, korban kecelakaan lalu lintas angkutan umum dilindungi regulasi untuk mendapat perlindungan. Oleh karena itu, perusahaan berkewajiban bergerak cepat.

“Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964, Jasa Raharja memberikan perlindungan kepada setiap penumpang angkutan umum yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Korban berhak memperoleh santunan bagi yang meninggal dunia maupun cacat tetap, serta jaminan biaya perawatan bagi korban luka-luka sesuai ketentuan yang berlaku. Kami memastikan seluruh proses penanganan dilakukan secara cepat, transparan, dan tepat sasaran sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi masyarakat,” kata Awaluddin, Rabu (22/4).

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa setiap langkah penanganan yang dilakukan di lapangan merupakan bagian dari sistem perlindungan yang telah terstruktur, sekaligus memastikan korban mendapatkan haknya tanpa hambatan.

Sementara, Kepala Kantor Wilayah Jasa Raharja Sumatera Selatan, Mulkan menambahkan, kecepatan respons petugas di lapangan menjadi faktor kunci dalam memastikan pelayanan berjalan optimal. Dengan begitu, korban bisa mendapat perawatan tanpa merasa khawatir soal biaya.

“Petugas Jasa Raharja langsung mendatangi lokasi kejadian dan rumah sakit untuk memastikan seluruh korban terdata dengan baik. Kami juga berkoordinasi dengan Unit Laka Kepolisian dan pihak rumah sakit agar proses penjaminan berjalan cepat dan tepat. Ini adalah bentuk komitmen kami dalam memberikan pelayanan publik yang optimal,” ujar Mulkan.