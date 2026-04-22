Novia Herawati
Rabu, 22 April 2026 | 16.43 WIB

380 Jamaah Calon Haji Kloter Pertama Embarkasi Surabaya Sudah Terbang ke Tanah Suci

Sebanyak 380 jamaah calon haji yang tergabung dalam kloter 1 Embarkasi Surabaya sudah diberangkatkan ke Tanah Suci Madinah, Rabu (22/4). (Humas Pemprov Jatim). - Image

Sebanyak 380 jamaah calon haji yang tergabung dalam kloter 1 Embarkasi Surabaya sudah diberangkatkan ke Tanah Suci Madinah, Rabu (22/4). (Humas Pemprov Jatim).

JawaPos.com - Sebanyak 380 jamaah calon haji (JCH) kelompok terbang (kloter) pertama dari Kabupaten Probolinggo, diberangkatkan dari Asrama Haji Embarkasi Surabaya (AHES) pada Rabu dini hari (22/4).

Rombongan yang terdiri dari 376 jamaah dan 4 petugas ini dilepas langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, sebagai koordinator Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Surabaya.

"Panjenengan semua adalah kloter pertama yang diberangkatkan Kementerian Haji dan Umrah. Hari ini akan ada total 5 kloter yang diberangkatkan,” tutur Gubernur Khofifah dalam sambutannya, Rabu (22/4).

Dari data yang diterima JawaPos.com, para jamaah mulai meninggalkan kamar sekitar pukul 02.00 WIB. Mereka kemudian mengikuti seremoni pemberangkatan sebelum meninggalkan asrama menuju Bandara Juanda.

Jamaah akan berangkat menggunakan Saudia Airlines (SV 5347) dari Bandara Juanda, sekitar pukul 09.30 WIB, dan diperkirakan tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah pukul 18.30 waktu Arab Saudi.

“Kita berdoa semoga perjalanan ibadah panjenengan semua berjalan lancar, sehat, penuh berkah, dan bisa menjadi haji yang mabrur. Bapak Ibu semua adalah tamu Allah," imbuhnya.

Gubernur Khofifah mengajak para jamaah untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan menjaga kesehatan supaya nantinya bisa beribadah dengan khusyuk. Terutama dengan kondisi tantangan cuaca ekstrem di tanah suci.

“Panjenengan adalah orang-orang terpilih. Maka, laksanakan seluruh rangkaian ibadah haji dengan penuh kesungguhan, jaga kesehatan, jaga kekhusyukan, ikuti tuntunan manasik haji yang telah dipelajari,” ucap Khofifah.

Sebagai informasi, jumlah jamaah calon haji di Embarkasi Surabaya Tahun 2026 tercatat mencapai sebanyak 44.087 orang, terdiri dari 43.623 jamaah dan 464 petugas kloter, serta terbagi dalam 116 kloter.

