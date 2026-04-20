Bayu Putra
21 April 2026, 02.18 WIB

12 Embarkasi Berangkatkan Jamaah Haji Mulai Besok, 21 April 2026, Yogyakarta Paling Awal

Kamar VIP asrama haji Banten Grand El Hajj, di Cipondoh, Kota Tangerang. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

JawaPos.com – Jamaah haji Indonesia akan berangkat ke Tanah Suci secara bertahap mulai Selasa (21/4). Mereka akan masuk ke asrama haji malam ini (20/4) dan besok Selasa (21/4).

Berdasarkan data terbaru, dari 16 embarkasi, ada 12 embarkasi yang akan memberangkatkan jamaahnya pada Selasa (21/4) dan Rabu (22/4) mendatang.

Yogyakarta menjadi embarkasi yang paling awal memberangkatkan jamaah haji. Para jamaah asal Provinsi DIY dijadwalkan masuk asrama haji malam ini pukul 21.00 WIB.

Mereka juga akan terbang paling awal, yakni Selasa (21/4) pukul 23.40, dan menjadi rombongan pertama yang mendarat di Madinah pada Rabu (22/4) pukul 06.15 Waktu Arab Saudi (WAS).

Disusul embarkasi Jakarta Pondok gede, yang dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Pangeran Mohammad bin Abdulaziz Madinah (AMAA) pukul 06.50 WAS.

Sementara, dua embarkasi paling akhir adalah Surabaya dan Banten. Jamaah Haji embarkasi Surabaya dijadwalkan tiba di Madinah pukul 18.30 WAS.

Sementara, jamaah haji embarkasi Banten akan tiba di Madinah pada Kamis (23/4) dini hari pukul 01.00 WAS.

Berikut daftar 12 embarkasi yang dijadwalkan memberangkatkan kloter pertama berdasarkan urutan waktu kedatangan:

  1. Embarkasi Yogyakarta, 356 jamaah, tiba di Madinah Rabu (22/4) pukul 06.15 WAS.
  2. Embarkasi Jakarta-Pondok Gede, 389 jamaah, tiba di Madinah Rabu (22/4) pukul 06.50 WAS.
  3. Embarkasi Medan, 356 jamaah, tiba di Madinah Rabu (22/4) pukul 08.00 WAS.
  4. Embarkasi Lombok, 389 jamaah, tiba di Madinah Rabu (22/4) pukul 09.00 WAS.
  5. Embarkasi Solo, 356 jamaah, tiba di Madinah Rabu (22/4) pukul 10.00 WAS.
  6. Embarkasi Makassar, 389 jamaah, tiba di Madinah Rabu (22/4) pukul 12.00 WAS.
  7. Embarkasi Jakarta-Bekasi, 441 jamaah, tiba di Madinah Rabu (22/4) pukul 13.00 WAS.
  8. Embarkasi Palembang, 356 jamaah, tiba di Madinah Rabu (22/4) pukul 14.45 WAS.
  9. Embarkasi Kertajati, 441 jamaah, tiba di Madinah Rabu (22/4) pukul 15.10 WAS.
  10. Embarkasi Batam, 441 jamaah, tiba di Madinah Rabu (22/4) pukul 17.00 WAS.
  11. Embarkasi Surabaya, 376 jamaah, tiba di Madinah Rabu (22/4) pukul 18.30 WAS.
  12. Embarkasi Banten, 389 jamaah, tiba di Madinah Kamis (22/4) pukul 01.00 WAS.

Sementara itu, empat embarkasi lainnya baru akan memberangkatkan jamaah haji setelah 22 April.

Editor: Bayu Putra
