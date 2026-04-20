Jelang Keberangkatan, 4 Calon Jemaah Haji Banten Terkendala Aktivasi Kartu Nusuk

JawaPos.com - Persiapan keberangkatan jemaah haji asal Provinsi Banten terus dimatangkan. Meski secara umum kesiapan asrama haji Banten Grand El Hajj telah mencapai 99 persen, masih ada sedikit kendala administratif terkait aktivasi visa atau kartu Nusuk bagi empat orang calon jemaah.

Kepala UPT Asrama Haji Banten Ahmad Muafiq menuturkan, terdapat empat calon jamaah haji yang masih terkendala pembuatan kartu Nusuk.

"Tetapi nanti untuk kloter 1 sih untuk visa itu sudah teraktivasi nusuknya, sisa empat orang karena memang itu ada perubahan kloter tadinya," ujarnya kepada JawaPos.com, Senin (20/4).

Muafiq memastikan kendala tersebut segera teratasi. Ia menyebutkan bahwa masalah ini muncul akibat adanya perubahan kloter bagi jemaah yang bersangkutan.

"Nanti insya Allah di hari Selasa karena tim nusuk juga nanti ada di sini, untuk proses aktivasi. Jadi insya Allah itu selesai, terkait dengan visa juga," jelas Ahmad.

Kesiapan Embarkasi Mencapai 99 Persen Selain masalah teknis visa, pihak asrama haji memastikan seluruh fasilitas pendukung telah siap menyambut kedatangan jemaah dari Kota Tangerang. Saat ini, tim terus merampungkan perapihan jalur akses untuk logistik.

"Untuk persiapan kedatangan jemaah kloter 1 dari Kota Tangerang ya, Kota Tangerang Banten, ini secara persiapan sudah mencapai 99 persen ya. Nah nanti 1 persennya kita terus persiapkan kaitan dengan apa namanya perapihan seperti akses untuk nanti apa jalur masuk bagasi ya, truk bagasi. Insya Allah di hari Selasa besok sudah final 100 persen," ucapnya.

Fasilitas Prioritas untuk Lansia Demi memberikan pelayanan maksimal, pihak UPT Asrama Haji Banten telah menyiapkan sistem pelayanan khusus, terutama bagi jemaah lansia. Pihak asrama memastikan seluruh kebutuhan jemaah terakomodasi dengan baik di gedung yang telah disediakan.