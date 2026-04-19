12 Tips Menabung untuk Haji: Cara Cerdas Kumpulkan Biaya agar Cepat Berangkat ke Tanah Suci

Ilustrasi sedang melaksanakan ibadah haji di Baitullah Makkah (Freepik)
Kondisi ini membuat banyak calon jemaah merasa ragu untuk memulai. Tidak sedikit yang menunda karena merasa penghasilan belum cukup atau belum tahu strategi menabung yang tepat. Padahal, dengan perencanaan yang matang dan konsisten, menabung untuk haji bukanlah hal yang mustahil.
Sejumlah panduan juga disampaikan oleh laman Allianz yang menekankan pentingnya disiplin finansial sejak dini. Kunci utamanya adalah menjadikan haji sebagai prioritas keuangan, bukan sekadar keinginan. Lalu, bagaimana cara menabung yang efektif? Berikut ulasan lengkapnya.
1. Tentukan Target dan Waktu yang Jelas
Langkah awal adalah menentukan target biaya dan waktu keberangkatan. Misalnya, jika biaya haji sekitar Rp 50 juta dan Anda ingin berangkat dalam 10 tahun, maka Anda perlu menabung sekitar Rp 400 ribuan per bulan. Dengan target jelas, rencana keuangan jadi lebih terarah.
2. Jadikan Haji sebagai Prioritas Keuangan
Cara paling efektif adalah menyisihkan uang di awal, bukan dari sisa. Saat gajian, langsung alokasikan untuk tabungan haji, baru kemudian untuk kebutuhan lainnya. Ini membantu menjaga konsistensi.
3. Buka Tabungan Khusus Haji
Pisahkan tabungan haji dari rekening utama. Tabungan khusus ini akan mencegah dana terpakai untuk kebutuhan lain. Banyak bank syariah juga menyediakan fitur autodebet agar proses menabung lebih mudah dan disiplin.
4. Biasakan Menabung Harian
Cara sederhana tapi efektif adalah menabung Rp 20 ribu per hari. Dalam setahun, Anda bisa mengumpulkan sekitar Rp 7,2 juta. Nominal kecil, tapi dampaknya besar jika dilakukan konsisten.
