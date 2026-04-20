Jangan Bingung! Ini Cara Pakai Toilet untuk Jemaah Haji yang Baru Pertama Kali Naik Pesawat

JawaPos.com-Perjalanan ibadah haji menjadi momen yang sangat dinantikan, terutama bagi jemaah yang baru pertama kali naik pesawat. Selain mempersiapkan fisik dan mental, ada hal-hal praktis yang juga perlu dipahami, salah satunya adalah cara menggunakan toilet di dalam pesawat. Meski terlihat sederhana, fasilitas ini memiliki perbedaan dibandingkan toilet pada umumnya.

Di dalam pesawat, ruang serba terbatas dan sistem yang digunakan pun berbeda. Bagi sebagian orang, terutama lansia atau yang belum terbiasa bepergian jauh dengan pesawat, pengalaman pertama menggunakan toilet pesawat bisa menimbulkan kebingungan.

Padahal, memahami cara penggunaannya akan membuat perjalanan lebih nyaman dan terhindar dari situasi canggung.

Oleh karena itu, penting bagi jemaah haji untuk mengetahui beberapa tips dasar saat menggunakan toilet pesawat. Selain menjaga kenyamanan pribadi, hal ini juga membantu menjaga kebersihan dan kenyamanan bersama selama penerbangan yang bisa berlangsung berjam-jam.

Berikut ini adalah 6 langkah menggunakan toilet di dalam pesawat yang perlu diketahui'

1. Perhatikan Tanda Toilet Kosong atau Terisi

Sebelum masuk, pastikan Anda melihat indikator di pintu toilet. Umumnya terdapat tulisan “Vacant” (kosong) dan “Occupied” (terisi) yang akan berubah otomatis ketika pintu dikunci dari dalam. Jangan terburu-buru menarik pintu tanpa mengecek, karena bisa saja sedang digunakan oleh penumpang lain.