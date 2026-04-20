Jangan Bingung! Ini Cara Pakai Toilet untuk Jemaah Haji yang Baru Pertama Kali Naik Pesawat

Ilustrasi toilet di dalam pesawat. (Freepik)
JawaPos.com-Perjalanan ibadah haji menjadi momen yang sangat dinantikan, terutama bagi jemaah yang baru pertama kali naik pesawat. Selain mempersiapkan fisik dan mental, ada hal-hal praktis yang juga perlu dipahami, salah satunya adalah cara menggunakan toilet di dalam pesawat. Meski terlihat sederhana, fasilitas ini memiliki perbedaan dibandingkan toilet pada umumnya.
Di dalam pesawat, ruang serba terbatas dan sistem yang digunakan pun berbeda. Bagi sebagian orang, terutama lansia atau yang belum terbiasa bepergian jauh dengan pesawat, pengalaman pertama menggunakan toilet pesawat bisa menimbulkan kebingungan.
Padahal, memahami cara penggunaannya akan membuat perjalanan lebih nyaman dan terhindar dari situasi canggung.
Oleh karena itu, penting bagi jemaah haji untuk mengetahui beberapa tips dasar saat menggunakan toilet pesawat. Selain menjaga kenyamanan pribadi, hal ini juga membantu menjaga kebersihan dan kenyamanan bersama selama penerbangan yang bisa berlangsung berjam-jam.
1. Perhatikan Tanda Toilet Kosong atau Terisi
Sebelum masuk, pastikan Anda melihat indikator di pintu toilet. Umumnya terdapat tulisan “Vacant” (kosong) dan “Occupied” (terisi) yang akan berubah otomatis ketika pintu dikunci dari dalam. Jangan terburu-buru menarik pintu tanpa mengecek, karena bisa saja sedang digunakan oleh penumpang lain.
Jika ragu, Anda bisa mengetuk pintu secara perlahan untuk memastikan. Kebiasaan sederhana ini penting untuk menghindari situasi tidak nyaman bagi Anda maupun penumpang lain.
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
Jadwal Clash of Legends Barcelona Legends vs DRX World Legends: Siaran Langsung, Live Streaming dan Daftar Skuad Kedua Tim!
Disiarkan di Televisi? Informasi Lengkap Clash of Legends Jakarta 2026! Patrick Kluivert Siap Comeback di GBK
Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United
15 Tempat Kuliner di Jogja untuk Sarapan Pagi Paling Murah Meriah tapi Rasa Tetap Istimewa
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik